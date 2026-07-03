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Melanija Tramp (56), koja je 24 godine mlađa od supruga Donalda Trampa, godinama se suočava sa komentarima da je u braku samo zbog novca. Takve opaske prate je još od trenutka kada se saznalo da je u vezi sa kontroverznim bogatašem.

U sada već čuvenom intervjuu za ABC News, voditelj Don Daner pitao je Melaniju Tramp da prokomentariše glasine da je sponzoruša.

"Ljudi me ne poznaju. Ljudi koji tako pričaju ne poznaju me", rekla je čuvena Slovenka, a voditelj je uzvratio: "Pa, ne viđa se svaki dan 26-godišnji supermodel pored 53-godišnjeg automehaničara."

Melanija i Donald sa sinom Baronom Foto: ADAM NEMSER / INSTAR Images / Profimedia

Time je ukazao na razliku u godinama između Melanije i Donalda Trampa i sugerisao da mlade žene ne biraju starije muškarce koji nisu imućni.

Prva dama Amerike na takav je komentar tokom intervjua iz 1999. godine odgovorila: "Znate šta? Ne možete da spavate, grlite se ili razgovarate sa lepim stvarima – lepim stanom, lepim avionom, lepim automobilima ili lepim kućama. To ne možete da uradite.

Mogli biste da se osećate veoma prazno. A ako neko kaže: 'Sa tim čovekom si zato što je bogat i slavan', ne poznaje me."

Njen brak sa Donaldom Trampom, čije se bogatstvo sada, prema magazinu Forbes, procenjuje na šest milijardi dolara, već je duže vreme u fokusu kritika, a neki tvrde da je Melanija nesrećna u toj vezi.

Podsećanja radi, kada su započeli vezu, njegovo bogatstvo iznosilo je 1,5 milijardi dolara.

1/9 Vidi galeriju Melanija i Donald Tramp Foto: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP / Profimedia, AdMedia / MediaPunch / MEGA / The Mega Agency / Profimedia, Pool/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Dok Melanija, koja je bila izričita da se udala isključivo iz ljubavi, daje sve od sebe da njihov brak drži podalje od očiju javnosti, Donald Tramp zna javno da komentariše njihovu vezu, i to na način koji njoj nije nimalo simpatičan.

Ranije ove godine, Donald Tramp, kojem je unuka priredila neprijatno iznenađenje, neumesno se našalio na račun braka sa Melanijom tokom ceremonije dobrodošlice kralju Čarlsu, koji je bio u zvaničnoj poseti SAD.

U jednom trenutku tokom govora pomenuo je svoje roditelje, Freda i Meri En, pa je njihov brak uporedio sa svojim. "Došla je u Ameriku sa 19 godina i upoznala mog neverovatnog oca. Mnogo smo ga voleli. Svi smo ga voleli. I voleli smo nju. Bili su u braku 63 godine."

Tramp se zatim okrenuo ka Melaniji i rekao: "I izvinite, ako vam ne smeta, to je rekord koji nećemo moći da nadmašimo, draga. Žao mi je, jednostavno neće tako ići."

Melanija i Baron Tramp Foto: CQ-Roll Call / Sipa USA / Profimedia

Melanija je uspela samo usiljeno da se osmehne nakon zbunjujućih komentara svog supruga.

Podsetimo, Melanija i Donald Tramp imaju sina Barona Trampa, dok je američki predsednik u prethodnim brakovima, sa Ivanom Tramp i Marlom Mejpls, dobio četvoro dece: Ivanku, Donalda Mlađeg, Erika i Tifani Tramp.

(Kurir.rs/Žena)

VIDEO: Melanija Tramp