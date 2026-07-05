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Mnoge je nedavno iznenadila vest da bi glumica Mirka Vasiljević od septembra mogla da se nađe na poziciji voditeljke popularnog kviza "Ja volim Srbiju" umesto Dragane Kosjerine, koja je do sada bila na toj poziciji. Prva emisija sa Mirkom je već snimljena, dok se Kosjerina sad oglasila iz ilegale i sa putovanja podelila trenutke koje je poželela da svi vide.

Idilični prizori mora, opuštanje uz knjige, delfini koji iskaču iz vode, mace, sve to smo mogli da vidimo u objavi Kosjerine.

U galeriji pogledajte kako Dragana Kosjerina uživa na letovanju:

1/6 Vidi galeriju Dragana Kosjerina uživa na letovanju Foto: Printscreen/ Instagram/ dragana.kosjerina

"Tako su stajale stvari, nekada drveće, to su bili ljudi kao i mi, samo jači, srećniji, zaljubljeniji možda, mudriji, tako je to bilo", pisalo je u odlomku koji je voditeljka podelila sa pratiocima.

"Kap mora, komad neba, neke stvari i ostalo...", napisala je kratko Dragana u opisu objave, koja je oduševila i raznežila mnoge.

U galeriji pogledajte fotografije Dragane Kosjerine:

1/11 Vidi galeriju Dragana Kosjerina važi za jednu od naših najlepših voditeljki Foto: Printscreen/Instagram

Inače, Mirka je otkrila kako se snašla u novoj ulozi i kakvi su planovi za narednu sezonu.

- Radila sam već jednu emisiju kao voditeljka "Ja volim Srbiju", već smo imali jedno snimanje, i negde je plan da već od septembra meseca vidimo kakav je plan za narednu sezonu - rekla je Mirka za Srbiju Danas, prenosi Blic.

"Bilo mi je prijatno na snimanju"

Glumica ističe da joj je ulazak u ovaj projekat bio potpuno prirodan. Kako navodi, iza nje su brojni projekti poput serija "Urgentni centar" i "Dadilja sa sela", zbog čega se na snimanjima oseća kao među prijateljima.

U galeriji pogledajte fotografije Mirke Vasiljević:

1/6 Vidi galeriju Mirka Vasiljević ponovo izostala sa ročišta Foto: ATAIMAGES, Printscreen/Instagram, Petar Aleksić, Nemanja Nikolić

- Radila sam na većim projektima sa njima poput serije "Urgentni centar", "Dadilju sa sela", sada snimamo i drugu sezonu. Stvorili smo jedan lep i profesionalan odnos. Negde sam i prijatelj kuće sa ljudima koji rade ispred i iza kamere - objasnila je i dodala:

- Bilo mi je jako prijatno na snimanju. Poznajem se sa ljudima iza i ispred kamere, a kada imate neku istoriju zajedno, onda ste svoj na svome. Na prvom snimanju mi je bilo vrlo uzbudljivo, dinamično i interesantno, a publika me je divno dočekala. Na kraju smo svi sa osmesima otišli kući, što znači da je odrađen dobar posao.

Nenad Okanović, Dragana Kosjerina i Nele Karajlić u emisji Ja volim Srbiju Foto: Promo/RTS

- Dragana, Nele i Oki maestralno rade svoj posao, ali, ukoliko dođe do promena, tu smo da pomognemo i podržimo format. Nadam se dobrom ishodu i volela bih da ovaj format traje što duže - poručila je Mirka Vasiljević.

Video: Dragana Kosjerina kao sirena