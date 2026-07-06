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Kejt Midlton uspešno je završila jedan od najtežih humanitarnih izazova u Velikoj Britaniji – National Three Peaks Challenge, tokom kojeg je za manje od 24 sata osvojila najviše vrhove Engleske, Škotske i Velsa, s ciljem prikupljanja sredstava za pomoć obolelima od raka.

Na cilju su je dočekali princ Vilijam i njihovo troje dece, ali je tek kasnije otkriven detalj koji je mnoge posebno dirnuo – tokom čitavog izazova uz Kejt Midlton bio je i njen brat Džejms Midlton, ispunivši tako obećanje koje joj je dao u najtežem periodu njenog života.

Obećanje koje nije zaboravio

Kada je u martu 2024. godine javnost saznala da se Kejt Midlton leči od raka, njen brat je objavio njihovu fotografiju iz detinjstva uz emotivnu poruku.

"Tokom života zajedno smo osvojili mnogo planina. Kao porodica, osvojićemo i ovu zajedno sa tobom", napisao je tada Džejms.

Dve godine kasnije, te reči pretočio je u delo.

Po završetku humanitarnog izazova podelio je još jednu emotivnu poruku, ne krijući koliko je ponosan na svoju sestru.

"Neizmerno sam ponosan na svoju dragu sestru. Pre dve godine rekao sam ti da ćemo zajedno osvojiti ovu planinu. Dok si bila u bolnici, razgovarali smo o planinama i o tome koliko priroda može da pomogne telu i umu tokom oporavka. Bila mi je velika čast što sam mogao da budem uz tebe", napisao je Džejms.

U nastavku objave istakao je koliko ga sestrina istrajnost svakodnevno inspiriše.

"Neverovatno je videti koliko si daleko stigla. Tvoja snaga, hrabrost i odlučnost, kao i činjenica da si divna majka, supruga, ćerka i sestra, svakog dana inspirišu mene i mnoge druge ljude. Ostani upravo takva kakva jesi", poručio joj je

Podrška cele porodice

Ovaj humanitarni poduhvat prerastao je u pravi porodični trenutak. Na zvaničnom Instagram profilu princa i princeze od Velsa objavljene su fotografije koje pokazuju koliko joj je podrška porodice značila tokom čitavog izazova.

Pored princa Vilijama i njihovo troje dece, uz Kejt su bili i njeni roditelji, Kerol i Majkl Midlton, koji su je bodrili tokom ovog emotivnog putovanja.

Kejt Midlton sa svojom porodicom Foto: Printscreen/Instagram/jmidy

Simbol pobede nad teškim životnim periodom

Za Kejt Midlton ovaj izazov imao je mnogo dublje značenje od sportskog uspeha. Nakon teške borbe sa bolešću, uspon na tri najviša vrha Velike Britanije postao je simbol njenog oporavka, ali i snage koju je pronašla zahvaljujući podršci porodice.

Fotografije sa ovog događaja mnogi su opisali kao jedan od najemotivnijih trenutaka koje je britanska kraljevska porodica podelila sa javnošću, ističući da upravo zajedništvo i ljubav pružaju najveću snagu u najtežim životnim bitkama.

(Kurir.rs/Žena)

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