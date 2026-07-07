Džordž Kluni dobija nagradu za životno delo: "To znači da sam star"
Džordž Kluni primiće Zlatnog lava za životno delo na ovogodišnjem Venecijanskom filmskom festivalu, a vest o prestižnom priznanju dočekao je u svom duhovitom stilu.
Oskarovac Džordž Kluni će primiti Zlatnog lava za životno delo na ovogodišnjem Venecijanskom filmskom festivalu koji će trajati od 2. do 12. septembra.
U galeriji pogledajte fotografije Džordža Klunija:
Nakon što je saznao da će dobiti prestižnu nagradu, poznati glumac nije krivo oduševljenje, a iskoristio je i priliku da se našali.
"Ovaj festival je bez sumnje moj najdraži i dobiti Zlatnog lava je ogromna čast. To verovatno znači i da sam star, ali prihvatiću ga", rekao je 65-godišnji američki glumac, reditelj i producent.
Alberto Barbera, umetnički direktor najstarijeg filmskog festivala na svetu, opisao je dvostrukog dobitnika Oskara kao potpunog i harizmatičnog umetnika.
"Njegovi likovi deluju ne samo verodostojno već i poželjno, pristupačno i ljudski, zahvaljujući neospornom šarmu", rekao je Barbera.
Dodao je da je Klunijeva harizma "izgrađena na njegovoj verodostojnosti, a ne na njegovoj slici, jer njegova zavodljiva strana nikada nije bila samo estetska".
"Savršena kombinacija zvezdanog glamura prošlih vremena, izvanrednog profesionalizma i moderne osetljivosti", naveo je Barbera kao karakteristike glumčeve svestranosti.
Video: Amal Kluni