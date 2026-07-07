Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Džordž Kluni primiće Zlatnog lava za životno delo na ovogodišnjem Venecijanskom filmskom festivalu, a vest o prestižnom priznanju dočekao je u svom duhovitom stilu.

Oskarovac Džordž Kluni će primiti Zlatnog lava za životno delo na ovogodišnjem Venecijanskom filmskom festivalu koji će trajati od 2. do 12. septembra.

U galeriji pogledajte fotografije Džordža Klunija:

1/7 Vidi galeriju Džordž Kluni Foto: Cinzia Camela / Zuma Press / Profimedia, CBS / Ferrari / Profimedia, Printscreen/Youtube/Netflix

Nakon što je saznao da će dobiti prestižnu nagradu, poznati glumac nije krivo oduševljenje, a iskoristio je i priliku da se našali.

"Ovaj festival je bez sumnje moj najdraži i dobiti Zlatnog lava je ogromna čast. To verovatno znači i da sam star, ali prihvatiću ga", rekao je 65-godišnji američki glumac, reditelj i producent.

Foto: Alessandro Bremec / Zuma Press / Profimedia

Alberto Barbera, umetnički direktor najstarijeg filmskog festivala na svetu, opisao je dvostrukog dobitnika Oskara kao potpunog i harizmatičnog umetnika.

"Njegovi likovi deluju ne samo verodostojno već i poželjno, pristupačno i ljudski, zahvaljujući neospornom šarmu", rekao je Barbera.

Džordž Kluni, Amal Kluni Foto: FAMEFLYNET PICTURES / Backgrid USA / Profimedia

Dodao je da je Klunijeva harizma "izgrađena na njegovoj verodostojnosti, a ne na njegovoj slici, jer njegova zavodljiva strana nikada nije bila samo estetska".

"Savršena kombinacija zvezdanog glamura prošlih vremena, izvanrednog profesionalizma i moderne osetljivosti", naveo je Barbera kao karakteristike glumčeve svestranosti.

Video: Amal Kluni