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Na fotografijama sa predstavljanja filma "Odiseja", glumac se pojavio u elegantnim Prada cipelama sa diskretnom potpeticom, a to je bilo dovoljno da internet krene svojim dobro poznatim putem. Jedan tvit posebno je postao viralan, uz fotografije glumca i kratku poruku: OH he said let's get LIFTED, aludirajući na to da je Tom Holand odlučio da sebi doda koji centimetar visine.

I dok su jedni u tome videli običan modni izbor, drugi su celu priču pretvorili u simpatičnu šalu na račun večite teme - zašto se toliko govori o visini muškaraca, naročito kada su u vezi sa višim partnerkama.

Jedan detalj bio je dovoljan da internet zbija šale

Tom Holand, koji je visok oko 1,73 metra, godinama je predmet komentara zbog razlike u visini između njega i supruge Zendeje, koja je visoka oko 1,78 metara. Njih dvoje nikada nisu ostavljali utisak da im to predstavlja problem, ali internet iznova pronalazi način da se vrati toj temi.

Ovoga puta povod su bile cipele sa blagom potpeticom, model koji poslednjih godina nije nikakva retkost u muškoj modi. Brojni luksuzni brendovi nude obuću koja diskretno dodaje nekoliko centimetara visine, a nose je glumci, muzičari i modeli širom sveta.

Međutim, društvene mreže funkcionišu po sopstvenim pravilima. Dovoljna je jedna fotografija i jedna duhovita rečenica da nastane lavina komentara.

Iza šale krije se mnogo veća priča - stiže Nolanova "Odiseja"

Dok se internet zabavljao cipelama, glumačka ekipa privodi kraju promociju filma "Odiseja", novog spektakla reditelja Kristofera Nolana.

Potvrđeno je da će "Odiseja" trajati 172 minuta, odnosno dva sata i 52 minuta, što je čini jednim od najdužih filmova u Nolanovoj karijeri, odmah iza "Openhajmera", koji traje puna tri sata.

Film je zasnovan na Homerovom epu i prati dug put Odiseja, kog tumači Met Dejmon, od završetka Trojanskog rata do povratka kući, gde ga čekaju supruga Penelopa, koju igra En Hatavej, i sin Telemah, koga igra upravo Tom Holand.

U glumačkoj ekipi nalaze se i Zendeja, Robert Patinson, Šarliz Teron, Lupita Njongo, Džon Berntal, Elijot Pejdž i Mija Got, pa se film već sada smatra jednim od najvećih bioskopskih događaja godine.

Tom je mislio da Nolan prekida snimanje zbog njega

Tokom promocije filma Tom Holand podelio je i anegdotu sa snimanja koja je nasmejala fanove.

Pošto je prvi put radio sa IMAX kamerama, nije znao da one mogu da snimaju samo oko tri minuta u jednom kontinuitetu. Svaki put kada bi Kristofer Nolan prekinuo kadar, glumac je pomislio da nešto radi pogrešno.

- Stalno sam se pitao zašto prekida. U jednom trenutku sam pomislio da mu se uopšte ne dopada ono što radimo - ispričao je Holand.

Tek kasnije mu je kaskaderski koordinator objasnio da razlog nema nikakve veze sa njegovom glumom, već sa ograničenjem IMAX filmske trake.

Tom Holand sa suprugom Zendejom Foto: TheImageDirect.com / The Image Direct / Profimedia

Danas o tome priča kroz osmeh, a sam film opisuje kao "apsolutno remek-delo" i kaže da publika još nije videla ništa slično.

Dan-dva će se pričati o cipelama, ali publika čeka film

Dok se odbrojavaju dani do bioskopske premijere "Odiseje", čini se da je Tom Holand uspeo da privuče pažnju i pre nego što publika vidi ijednu scenu filma.

Nekome su u fokusu bile cipele sa diskretnom potpeticom, nekome duhoviti tvit koji je za nekoliko sati obišao društvene mreže, a nekome činjenica da glumac bez problema nosi ono što mu se dopada, uprkos neizbežnim komentarima o visini.

Na kraju, kada svetla bioskopskih sala budu ugašena, mnogo važnije od nekoliko dodatih centimetara biće da li će "Odiseja" opravdati ogromna očekivanja koja je Kristofer Nolan godinama gradio.

(Kurir.rs/ Ona.rs)

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