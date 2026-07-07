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Opštinski sud u Gračanici odredio je jednomesečni pritvorAmiru Hadžiću (32) iz Doboj Istoka, nakon predloga Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona.

On se sumnjiči za produženo krivično delo psihičko nasilje, u sticaju sa krivičnim delima proganjanje i ugrožavanje bezbednosti.

Prema navodima Tužilaštva, Hadžić je početkom jula 2026. godine tokom javnog video prenosa na društvenoj mreži iznosio uvrede, ponižavajuće poruke i vulgarne komentare na račun tužioca Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona i članova njegove porodice.

Kako se navodi, motiv za takvo ponašanje bio je postupak u kojem je tužilac ranije radio, a u kojem je Hadžić pravosnažno osuđen zbog krivičnog dela poreska utaja.

Takođe, Hadžić se sumnjiči da je u dužem vremenskom periodu putem svog profila objavljivao različite sadržaje koji su se odnosili na jednu oštećenu osobu, sa ciljem, kako se navodi, da uspostavi neželjeni kontakt, zastraši je i izazove osećaj uznemirenosti i straha.

Postoji osnovana sumnja da je i ranije, takođe koristeći javni video prenos na jednoj društvenoj mreži, uputio ozbiljne pretnje prema dve oštećene osobe, čime je kod njih izazvao osećaj straha i ugroženosti za njihove živote i bezbednost.

Protiv Hadžića je pokrenuta istraga, a predmet se vodi u saradnji sa istražiteljima Sektora kriminalističke policije MUP-a Tuzlanskog kantona, Odeljenja za borbu protiv organizovanog i kompjuterskog kriminala i Policijske uprave Gračanica.

Nakon pretresa porodične kuće, Amir Hadžić je 3. jula lišen slobode, nakon čega je, uz izveštaj o počinjenom krivičnom delu, predat Tužilaštvu. On je ispitan, a postupajući tužilac doneo je naredbu o sprovođenju istrage.

Kako je saopšteno iz Tužilaštva TK, predmet će biti prosleđen Federalnom tužilaštvu FBiH radi delegiranja nadležnosti drugom tužilaštvu, s obzirom na to da je jedna od oštećenih osoba tužilac u ovom tužilaštvu, saopšteno je iz Tužilaštva TK.

Amir Hadžić poznat je javnosti kao jutjuber i kreator sadržaja na društvenim mrežama.

(Kurir.rs/ Dnevni Avaz)

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