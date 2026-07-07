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VenčanjeTamare Kalinić i Filipa Teste na jezeru Komo privuklo je pažnju svetske modne javnosti, a u centru interesovanja našla se mladina venčanica – upečatljiva kreacija koja je već sada postala jedna od najkomentarisanijih bridal haljina godine.

Venčanicu potpisuje Piter Mulier, kreativni direktor modne kuće Alaïa, koji je za Tamaru Kalinić dizajnirao unikatnu haute couture kreaciju. Na njenoj izradi radilo se duže od godinu dana, dok je svaki detalj oblikovan kroz pažljivo osmišljenu saradnju sa jednim od najcenjenijih savremenih modnih dizajnera.

Dodatnu težinu ovoj kreaciji daje činjenica da je upravo ona poslednja venčanica koju je Piter Mulier osmislio za Alaïu, pre nego što je od 1. jula preuzeo kreativno vođstvo modne kuće Versace.

Inspirisan pejzažom jezera Komo, mesta na kojem su Tamara i Filipo jedno drugom izgovorili sudbonosno "da", Mulier je osmislio venčanicu čija fluidna silueta, nežne linije i besprekoran pad svile odražavaju spokoj i eleganciju ovog čuvenog italijanskog bisera. Rezultat je kreacija koja u savršenoj meri objedinjuje sofisticirani minimalizam i bezvremenski luksuz.

Rezultat je jedinstvena haute couture kreacija koja neće ostati upamćena samo kao venčanica Tamare Kalinić, već i kao poslednji bridal dizajn koji je Piter Mulier potpisao za modnu kuću Alaïa. Upravo ta činjenica daje joj posebno mesto u istoriji savremene visoke mode.

(Kurir.rs/ Blic žena)

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