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Poznata irska glumicaSlejn Keli preminula je "u miru“, okružena članovima svoje porodice.

Glumica rođena u Dablinu bila je najpoznatija po ulozi u omiljenoj televizijskoj seriji "The Tudors", a mnogi je pamte i po pojavljivanju u reklami za čaj kompanije Barry’s Tea.

Slejn Keli, rođena 1982. godine, preminula je u subotu "mirno u svom domu“, okružena članovima svoje porodice.

Iza sebe je ostavila jedanaestogodišnjeg sina Noksa, svoje jedino dete, kao i roditelje, Merion i Džoa.

Njen prijatelj Pedi Kortni oglasio se na društvenim mrežama povodom njene smrti i napisao: "Rak joj je oduzeo život.“

Glumica je bila najpoznatija po ulozi Džejn Hauard u BBC-jevoj seriji "The Tudors", u kojoj je igrala zajedno sa Džonatanom Risom Majersom.

Pored glume, Keli je bila i talentovana producentkinja i učestvovala je u realizaciji projekata poput filma "The O'Brien's"

Na ovom romantičnom filmu iz 2013. godine radila je kao producentkinja, a u njemu je tumačila i jednu od glavnih uloga.

U njenoj umrlici objavljenoj na sajtu RIP.ie posebno je istaknuto i njeno delovanje van filmske industrije, uključujući osnivanje gradske farme St Anne’s City Farm.

Velika ljubav prema životinjama navela ju je da osnuje ovu zajedničku farmu, koja danas funkcioniše kao radna farma i obrazovni centar.

Sahrana Slejn Keli biće održana sutra u 11 časova u crkvi Svetog Mihaila (St. Michan’s Church) u Halston ulici u Dablinu, nakon čega će uslediti kremacija u krematorijumu Glasnevin.

U njenoj umrlici, objavljenoj na sajtu RIP.ie, navedeno je:

"Slejn Keli, Alen Teras, Dablin. Preminula je mirno u svom domu, okružena voljenom porodicom. Voljena ćerka Merion i Džoa Keli. Brižna majka Noksa, veoma voljena sestra Daraha, snaja Mags i obožavana tetka Elize. Slejn će neizmerno nedostajati svojim roditeljima, sinu, bratu, snaji, sestričini, brojnim rođacima, široj porodici, prijateljima i svima koji su je poznavali i voleli. Kao glumica i filmska producentkinja, Slejn će ostati upamćena po svom radu, svom duhu i doprinosu osnivanju gradske farme St Anne’s City Farm. Neka počiva u miru.“

(Kurir.rs/ The Sun)

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