Slavnu pevačicu drogirali, oteli i silovali: Sad je nastupila prvi put nakon 16 godina, ali samo za odabrane
Velška pevačica Dafi, čije je pravo ime Ejmi En Dafi, nastupila je prvi put nakon 16 godina. Vlasnica globalnog hita "Mercy“ održala je tajni londonski nastup u Hoxton Hallu.
Koncert je pratila odabrana publika, a uoči koncerta Dafi je snimljena kod dvorane u koju je ušla kroz zadnji ulaz. Pevačica je nosila crnu haljinu, koju je iskombinovala s upečatljivim crvenim ružem. Svoju prepoznatljivu plavu kosu nosila je spuštenu.
Osim što je zbog svoje bezbednosti ušla sa zadnje strane dvorane, Dafi je angažovala i dugogodišnjeg telohranitelja muzičara Noela Galagera, člana kultne grupe Oasis.
Svaki obožavatelj koji je prisustvovao nastupu morao je da potpiše ugovor o poverljivosti pre ulaska. Dogovor publici zabranjuje objavljivanje fotografija ili video-zapisa s koncerta, te ih sprečava da dele bilo kakve detalje o događaju na internetu.
Velška zvezda proslavila se preko noći 2008. godine, kada je objavila pesme "Mercy“ i "Warwick Avenue“, kao i album "Rockferry“. Isti joj je doneo tri nagrade BRIT, Gemi, te nagradu Ivor Novello. Međutim, 2010. godine Dafi je nestala bez traga i glasa, te su se obožavatelji i cela muzička industrija godinama pitali gde je i zašto se više ne bavi muzikom.
U galeriji pogledajte Dafine fotografije:
Pevačica je devet godina živela privatnim životom u svom domu u Sariju, a onda je 2020. godine objasnila zašto je nestala. U eseju koji je objavila na Instagramu opisala je kako je bila drogirana u restoranu dok je slavila svoj 26. rođendan 2010. godine. Istog dana je oteta i silovana, pre nego što je vraćena kući i držana zatočenom u svom domu četiri nedelje.
Između ostalog, ispričala je kako prvo nije rekla nikome šta se dogodilo, ali je kasnije podelila detalje s terapeutom koji joj je pomogao. Isto tako, nije odmah prijavila slučaj policiji jer se bojala za svoj život, ali je naknadno obavestila policajce o slučaju u dva navrata.
Nakon gotovo dve decenije pauze, Dafi je odlučila da se vrati na scenu. Pre dva meseca otkrila je da će održati tajni nastup u Londonu, gde će izvesti nove pesme. Osim toga, najavljen je i dokumentarac o pevačici koji će izaći na platformi Disney+, a koji će pričati priču o njenom životu, slavi i povlačenju iz javnosti.
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