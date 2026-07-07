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Velška pevačica Dafi, čije je pravo ime Ejmi En Dafi, nastupila je prvi put nakon 16 godina. Vlasnica globalnog hita "Mercy“ održala je tajni londonski nastup u Hoxton Hallu.

Koncert je pratila odabrana publika, a uoči koncerta Dafi je snimljena kod dvorane u koju je ušla kroz zadnji ulaz. Pevačica je nosila crnu haljinu, koju je iskombinovala s upečatljivim crvenim ružem. Svoju prepoznatljivu plavu kosu nosila je spuštenu.

Osim što je zbog svoje bezbednosti ušla sa zadnje strane dvorane, Dafi je angažovala i dugogodišnjeg telohranitelja muzičara Noela Galagera, člana kultne grupe Oasis.

Svaki obožavatelj koji je prisustvovao nastupu morao je da potpiše ugovor o poverljivosti pre ulaska. Dogovor publici zabranjuje objavljivanje fotografija ili video-zapisa s koncerta, te ih sprečava da dele bilo kakve detalje o događaju na internetu.

Velška zvezda proslavila se preko noći 2008. godine, kada je objavila pesme "Mercy“ i "Warwick Avenue“, kao i album "Rockferry“. Isti joj je doneo tri nagrade BRIT, Gemi, te nagradu Ivor Novello. Međutim, 2010. godine Dafi je nestala bez traga i glasa, te su se obožavatelji i cela muzička industrija godinama pitali gde je i zašto se više ne bavi muzikom.

U galeriji pogledajte Dafine fotografije:

1/5 Vidi galeriju Dafi Foto: Profimedia

Pevačica je devet godina živela privatnim životom u svom domu u Sariju, a onda je 2020. godine objasnila zašto je nestala. U eseju koji je objavila na Instagramu opisala je kako je bila drogirana u restoranu dok je slavila svoj 26. rođendan 2010. godine. Istog dana je oteta i silovana, pre nego što je vraćena kući i držana zatočenom u svom domu četiri nedelje.

Između ostalog, ispričala je kako prvo nije rekla nikome šta se dogodilo, ali je kasnije podelila detalje s terapeutom koji joj je pomogao. Isto tako, nije odmah prijavila slučaj policiji jer se bojala za svoj život, ali je naknadno obavestila policajce o slučaju u dva navrata.

Nakon gotovo dve decenije pauze, Dafi je odlučila da se vrati na scenu. Pre dva meseca otkrila je da će održati tajni nastup u Londonu, gde će izvesti nove pesme. Osim toga, najavljen je i dokumentarac o pevačici koji će izaći na platformi Disney+, a koji će pričati priču o njenom životu, slavi i povlačenju iz javnosti.

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