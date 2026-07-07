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Kralj Čarls III je tokom posete Muzeju tenkova u Bovingtonu seo u vojni tenk i okušao se u vožnji, što je bio jedan od najupečatljivijih trenutaka njegovog obilaska. Reč je o njegovom prvom dolasku u Kraljevski tenkovski puk otkako je 2023. preuzeo ulogu njenog vrhovnog pukovnika.

Vrhunac posete bila je vožnja u tenku Challenger 2, u kojem je kralj, uz zaštitnu kacigu i komunikacijsku opremu, zauzeo mesto zapovednika i provozao se poligonom. Na pitanje o utiscima, kroz šalu je poručio: "Vrlo je spor".

Snimci kraljeve vožnje u tenku ubrzo su se proširili društvenim mrežama, a mnogima je cela situacija bila vrlo simpatična.

Dolazak u istorijskom vozilu

Čarls je u muzej stigao u oklopnom "rols-rojsu" iz 1920. godine, istom vozilu kojim se 1997. na obeležavanje 80. godišnjice Bitke kod Kambreja dovezla i kraljica Elizabeta II.

Foto: Chris Jackson-Getty/POOL supplied by Splash News / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Tokom posete razgledao je postavku muzeja koja prikazuje razvoj tenkova od Prvog svetskog rata do danas i razgovarao s bivšim zapovednicima puka. Učestvovao je i u svečanosti na kojoj su dodeljena odličja pripadnicima jedinice, uključujući medalje za učešće u operacijama, dugogodišnju službu i posebna priznanja.

Kralj se upoznao i s najnovijom vojnom tehnologijom, između ostalog s tenkom Challenger 3, kao i s inovacijama poput 3D ispisa opreme i upotrebe bespilotnih letelica za izviđačke i borbene zadatke. Posetu je zaključio druženjem s članovima porodice pripadnika puka, u sklopu Dana porodice koji je tom prilikom održan.

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