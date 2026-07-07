Lepa Nađa rodiće osmo dete 30. godina starijem pevaču: Ženio se 4 puta, samo sa jednom nema potomstvo
Mark Entoni (57) i njegova supruga Nađa Fereira (26) čekaju drugo zajedničko dete koje na svet treba da stigne svakog dana, a ranije su dobili i sina Marka, rođenog u junu 2023. godine.
"Srećna 3. godišnjica!! Kakav nam veliki dar život daje. Bog je velik. Naš Markito postat će stariji brat", napisali su nedavno uz fotografiju.
Pogledajte fotografije Marka Entonija i Nađe Fereire:
Veridba i krunisanje ljubavi na Kubi
Podsetimo, Entoni je lepu misicu zaprosio u maju 2022. godine. Atraktivna Nadija predstavljala je Paragvaj na izboru za Miss Universe 2001. godine, pa ne čudi što je zapela za oko "kralju salse". Iako je malo ko verovao da će doći do oltara, prvenstveno zbog drastične razlike u godinama, to se dogodilo 28. januara 2023. godine. Iako je tri decenije stariji od lepe Nađe, Entoni tvrdi da nikada nije bio srećniji i da je napokon upoznao ljubav svog života.
Osmo dete
Pevaču će ovo biti čak osmo dete. Sa bivšom devojkom Debi Rosado ima ćerku Arijanu (31) i sina Čejsa (28).
Sinove Kristijana (25) i Rajana (22) dobio je sa bivšom suprugom Dajanarom Tores, dok sa Dženifer Lopez ima sedamnaestogodišnje blizance Emi i Maksimilijana.
(Kurir.rs/Story.hr)
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