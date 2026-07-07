Mark Entoni (57) i njegova supruga Nađa Fereira (26) čekaju drugo zajedničko dete koje na svet treba da stigne svakog dana, a ranije su dobili i sina Marka, rođenog u junu 2023. godine.

Veridba i krunisanje ljubavi na Kubi

Podsetimo, Entoni je lepu misicu zaprosio u maju 2022. godine. Atraktivna Nadija predstavljala je Paragvaj na izboru za Miss Universe 2001. godine, pa ne čudi što je zapela za oko "kralju salse". Iako je malo ko verovao da će doći do oltara, prvenstveno zbog drastične razlike u godinama, to se dogodilo 28. januara 2023. godine. Iako je tri decenije stariji od lepe Nađe, Entoni tvrdi da nikada nije bio srećniji i da je napokon upoznao ljubav svog života.