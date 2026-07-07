Mekoli Kalkin i Ketrin O'Hara u filmu Sam u kući

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Iako će za mnoge zauvek ostati simpatični Kevin iz kultnog božićnog filma "Sam u kući", životna priča Mekolija Kalkina krije mnogo više od njegove najpoznatije uloge.

Mekoli Karson Kalkin rođen je 26. avgusta 1980. u Njujorku. Odrastao je u brojnoj porodici, a glumom je počeo da se bavi već kao dete. Prve televizijske i filmske uloge ostvario je krajem 1980-ih, ali svetsku slavu stekao je sa tek deset godina. Prelomni trenutak njegove karijere dogodio se 1990. godine kada je utelovio Kevina Mekalistera u filmu "Sam u kući". Film je postao veliki svetski hit, a Kalkin preko noći jedna od najpoznatijih dečjih zvezda. Dve godine kasnije uspeh je ponovio u nastavku "Sam u kući 2: Izgubljen u Njujorku", koji je dodatno učvrstio njegov status u Holivudu.

Pogledajte u galeriji Mekolija Kalkina u filmu "Sam u kući"

1/7 Vidi galeriju Mekoli Kalkin u filmu Sam u kući Foto: Supplied by LMK / IPA / IPA / Profimedia, Image Capital Pictures / Film Stills / Profimedia

Uspon u Holivudu i povlačenje iz glume

Tokom prve polovine 1990-ih glumio je i u filmovima "Moja devojka", "Dobri sin", "Richie Rich" i "The Pagemaster". Zbog velikog uspeha bio je jedan od najplaćenijih dečjih glumaca svog vremena. Iako je njegova karijera bila u usponu, Kalkin se kao tinejdžer povukao iz glume. U tom periodu mediji su pratili njegov težak odnos sa roditeljima, koji su vodili pravnu bitku oko upravljanja njegovom zaradom. Kako bi zaštitio svoju imovinu, zatražio je da roditelji više ne upravljaju njegovim finansijama.

Privatan život

Kasnije se povremeno vraćao glumi i okušao se u drugim kreativnim projektima. Pojavljivao se u televizijskim serijama, nezavisnim filmovima i muzičkim spotovima, a bio je i član humorističkog rok sastava "The Pizza Underground".

Pogledajte u galeriji fotografije Mekolija Kalkina i Brende Song:

1/5 Vidi galeriju Mekoli Kalkin i Brenda Song Foto: PLANET PHOTOS / Planet / Profimedia, Profimedia

Privatni život takođe je često bio u središtu pažnje. Godinama je bio u vezi sa glumicom Milom Kunis, a od 2017. u vezi je sa glumicom Brendom Song. Par je 2021. dobio sina Dakotu, nazvanog u čast Kalkinove pokojne sestre, a 2022. dobili su i drugo dete.

Poslednjih godina Mekoli Kalkin se ponovo češće pojavljuje u javnosti. Godine 2023. dobio je zvezdu na holivudskoj "Stazi slavnih", čime je odato priznanje njegovom doprinosu filmskoj industriji. Iako ga publika i danas najviše pamti kao simpatičnog Kevina iz filma "Sam u kući", Mekoli Kalkin uspeo je da pronađe ravnotežu između privatnog života i povremenih glumačkih angažmana. Njegova priča ostaje jedna od najpoznatijih među dečjim zvezdama Holivuda i podsetnik na izazove koje slava može doneti već u najranijem dobu.

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