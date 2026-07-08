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Australijska filmska diva ne prestaje da oduševljava svet istančanim ukusom, a svaki njen stajling je priča za sebe. Neverovatno originalna i uvek drugačija, Kejt Blanšet je u Parizu po ko zna koji put pokazala zbog čega je ikona stila i jedna od najharizmatičnijih glumica današnjeg Holivuda, čije modne lekcije svaka žena treba da zna kao Očenaš.

Kejt Blanšet Foto: Marijo Cobretti / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Ne postoji odevna kombinacija u kojoj prosto ne puca od elegancije, harizme, samopouzdanja i ukusa. Majstorski uspostavlja ravnotežu između bezvremenskih komada i eksperimenata, i toliko je u tome vešta da je već formirala stil koji slobodno možemo da nazovemo njenim imenom i prezimenom - Kejt Blanšet.

Šta god da obuče, pašćemo na kolena. I glamuroznu "oskarovsku" večernju toaletu, i Roksandu, i kupaći kostim, i tesnu kožu od glave do pete, i klasično muško odelo sa kravatom, i nešto ekstravagantnije i provokativnije... A kada ste u Parizu, ponašajte se kao Parižanka i budite – šik! To njoj svakako nije problem.

Kejt Blanšet Foto: Marijo Cobretti / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Australijska zvezda pomno prati dešavanja na Nedelji visoke mode, a na reviji kuće Armani Prive pojavila se u crnoj somotskoj kombinaciji, sastavljenoj od pantalona nešto šireg kroja, kratkog gornjeg dela sa izrezima sa strane i bele bluze sa dubljim dekolteom.

Sjajan ansambl sa Armani potpisom već je nosila ranije, na dodeli "Emi" nagrada 2025, ali Kejt Blanšet je, poput kraljice Leticije i Kejt Midlton, iskrena zagovornica reciklirane mode i deja vu izdanja joj nisu strana.

Kejt Blanšet Foto: Marijo Cobretti / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Kombinaciju koja spaja ležernu eleganciju sa power dressingom, "Cate the Great" upotpunila je efektnim detaljima u vidu metalne kopče na struku, nakita i naočara za sunce. I šta drugo reći, osim – savršeno!

(Kurir.rs/ Blic žena)

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