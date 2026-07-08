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Mik Džeger (82) očigledno nije veliki obožavatelj veštačke inteligencije. U razgovoru za The Times of London, koji prenosi Salon, legendarni frontmen Rolling Stonesa ispričao je da je pokušao da koristi AI kako bi pronašao ideje za naslov albuma "Hackney Diamonds" iz 2023. godine, ali rezultati ga nisu nimalo oduševili. Štaviše, opisao ih je kao "smeće".

Džeger je otkrio da je pokušao da prepusti veštačkoj inteligenciji deo kreativnog procesa, ali iskustvo mu je pokazalo da tehnologija ipak nije zamena za ljudske ideje.

Mik Džeger Foto: MediaPunch / imago stock&people / Profimedia

Neuspeli pokušaj s naslovom albuma

Frontmen Stonesa objasnio je da je veštačkoj inteligenciji dao zadatak da mu pomogne da pronađe prikladan naslov za album, ali predlozi koje je dobio nisu ga impresionirali.

"Niko nije mogao da se složi, pa sam joj ubacio sve te naslove, a ona mi je vratila takvo smeće, uopšte mi nije pomogla", rekao je Džeger.

Dodao je da je AI-ju napisao: "Ovo je mojih 12 naslova za album, predloži mi još neke", ali na kraju nisu iskoristili nijedan njen predlog.

Ironična primena tehnologije

Džegerova kritika veštačke inteligencije zanimljiva je i zbog toga što su Rolling Stonesi istu tehnologiju ipak koristili u jednom drugom kontekstu. Bend je upotrebio AI za vizualne efekte u spotu za pesmu "In the Stars", vodeći singl s njihovog nadolazećeg albuma "Foreign Tongues", u kojem su članovi benda digitalno podmlađeni.

Iako nije impresioniran mogućnostima veštačke inteligencije kada je reč o stvaranju ideja i muzičkom procesu, Džeger očito nema problem s njenim korišćenjem kao alatom za vizuelne efekte.

Mik Džeger važi za velikog zavodnika Foto: Profimedia

"Daje vam samopouzdanje"

Ipak, slavni roker priznao je da AI može da ima i svoju korisnu stranu, samo možda ne onu koju ljudi najčešće očekuju. "Može da vas odblokira, pa pomislite: 'U redu, ovo je bilo smeće' ili 'Moji predlozi su mnogo bolji od tvojih'", rekao je za Times.

"To vam ulije samopouzdanje", dodao je.

Epicentar AI industrije

U međuvremenu, San Francisko se godina profilisao kao jedno od glavnih centara industrije veštačke inteligencije. U gradu se nalaze sedišta brojnih vodećih AI kompanija i laboratorija, među kojima su OpenAI i Anthropic.

Bivša gradonačelnica San Franciska, London Brid još je 2023. godine proglasila grad "svetskom prestonicom veštačke inteligencije", naglašavajući njegovu važnu ulogu u razvoju nove tehnologije.

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