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Paris Hilton oglasila se nakon što su vlasti Jute oduzele licencu školi Provo Kanjon u Springvilu, ustanovi za lečenje u kojoj su Hiltonovu zlostavljali kao tinejdžerku.

Ministarstvo zdravlja i socijalnih usluga Jute je 6. jula objavilo oduzimanje licence, a kao razlog naveli su neispunjavanje zdravstvenih i bezbednosnih zahteva od strane pružalaca usluga. Takođe, istakli su da je ustanova pokazala obrazac kontinuiranog nepoštovanja državnih propisa. Licenca Provo Kanjonu oduzeta je sa trenutnim učinkom te sve usluge mora da završi do 6. avgusta. Kampusu je zabranjeno primanje novih upisanih studenata.

Istrajala u borbi

Hiltonova se dugo borila za zatvaranje škole, a sada nije mogla da sakrije zadovoljstvo. Odluku ministarstva nazvala je prekretnicom za sve bivše studente koji su godinama javno govorili o svojim iskustvima.

"Više od pedeset godina deca su iznosila priče o zlostavljanju, zanemarivanju i traumi. Danas je država potvrdila ono što su žrtve sve vreme znale: škola Provo Kanjon izneverila je decu o kojoj se brinula. Bila sam jedno od te dece. Znam kako je plakati za pomoć i verovati da niko ne dolazi. Danas, deca koja su još uvek u toj ustanovi znaju da ih neko konačno dolazi zaštititi. Mala devojčica u meni, kojoj je rečeno da joj nikada neće verovati, danas se oseća toliko prihvaćenom. Govorili smo istinu. Oduvek smo govorili istinu," rekla je za People.

Dodala je i da je odluka o oduzimanju licence podsetnik da "nijedna institucija nije premoćna da bi bila odgovorna". Veliki uspeh Hiltonova je zabeležila i na Instagramu, gde je zahvalila drugim žrtvama i zagovornicima koji su godinama skretali pažnju na ovaj problem.

Detalji o zlostavljanju u ustanovi

Paris je svoje optužbe protiv Provo Kanjona prvi put podelila javno 2020. godine. Otkrila je da je u školi provela 11 meseci nakon što su je roditelji poslali tamo kao tinejdžerku. Rekla je kako je zlostavljanje započelo nedugo nakon što je došla u školu.

"To je trebala biti škola, ali nastava uopšte nije bila u fokusu. Od trenutka kada sam se probudila do trenutka kada sam otišla u krevet, ceo dan su mi vrištali u lice, vikali na mene, neprestano me mučili," rekla je ona prethodno za People. Dodala je i da su članovi osoblja verbalno i fizički zlostavljali učenike, a sve sa ciljem da ih prestraše.

Hiltonova je tvrdila i da je bila smeštena u samicu nakon što je druga učenica prijavila da je planirala da pobegne. Ispričala je kako je često imala napade panike, kao i da nije mogla da kaže roditeljima šta se događa jer je njena komunikacija bila pomno praćena.

"Imala sam napade panike i plakala sam svaki dan. Bila sam jednostavno toliko jadna. Osećala sam se kao zatvorenica i mrzila sam život," ispričala je ona. Tada su se oglasili i iz Provo Kanjona te rekli da ne mogu da komentarišu optužbe, s obzirom na to da su povezane sa bivšim vlasnicima.

Pogledajte fotografije Paris Hilton:

1/8 Vidi galeriju Ovako danas izgleda glamurozan život Paris Hilton Foto: David Tonnessen / Pacific coast news / Profimedia, Jason Howard / INSTAR Images / Profimedia, Roger / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Svedočenje pred Senatom i zakonske promene

Hiltonova je nastavila javno da govori o svom iskustvu, a 2021. godine pojavila se pred Odborom za pravosuđe, sprovođenje zakona i krivično pravosuđe Senata Jute, gde je ponovila optužbe da je pretrpela verbalno, mentalno i fizičko zlostavljanje u školi. Dodala je i da je bila "odsečena od spoljnog sveta i lišena svih svojih ljudskih prava". Hiltonova je godinu dana posle navela da je doživela i seksualno uznemiravanje u školi, tokom invazivnih medicinskih pregleda.

"Vrlo kasno noću, oko tri ili četiri ujutru, odvodili bi mene i druge devojke u jednu sobu i obavljali lekarske preglede. To čak nije bilo ni sa lekarom. Bilo je to sa nekoliko različitih članova osoblja, gde bi nas terali da legnemo na sto i stavljali bi nam prste u telo. Sada, gledajući na to kao odrasla osoba, to je definitivno bilo seksualno zlostavljanje," ispričala je u intervjuu za New York Times.

Hiltonova je nastavila da se zalaže za veći nadzor nad ustanovama za smeštaj mladih, zbog čega je u decembru 2024. godine američki Senat usvojio Zakon o zaustavljanju institucionalnog zlostavljanja dece.

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