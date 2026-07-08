Slušaj vest

Bred Pit i njegova devojka Ines de Ramon bili sumeđu brojnim poznatim gostima na venčanju Tejlor Svift i Trevisa Kelsija. Venčanje godine, kako su ga mnogi nazvali, održano je prošlog petka, 3. jula, u njujorškom Medison Skver Gardenu, a među zvanicama se našao i jedan od najpoznatijih holivudskih parova.

Uoči velikog slavlja njihova frizerka Lori Zanoleti na Instagramu je objavila fotografije Pita i de Ramonove, prvi put pokazavši njihove zajedničke fotografije na društvenim mrežama. Na njima šezdesetdvogodišnji glumac i njegova tridesettrogodišnja partnerka poziraju u svečanim izdanjima spremni za veče koje je okupilo brojna poznata lica.

"Moj najdraži ljubavni par;" napisala je njihova frizerka uz objavu.

Vezu čuvaju daleko od očiju javnosti

Bred Pit i Ines de Ramon prvi put su zajedno viđeni u javnosti u novembru 2022. godine, a od tada svoju vezu uglavnom nastoje da drže podalje od očiju javnosti. Ipak, povremeno se pojave zajedno na važnim događajima. U julu 2024. snimljeni su kako se drže za ruke na Velikoj nagradi Velike Britanije u Formuli 1, a nekoliko meseci kasnije, u septembru iste godine, prvi put su zajedno prošetali crvenim tepihom na Filmskom festivalu u Veneciji.

Izvori bliski paru tvrde da je njihova veza s vremenom postala sve ozbiljnija, posebno nakon što su počeli da žive zajedno. Izvor je u februaru za časopis People rekao da je Pit "ponovo na vrhu sveta" te da se na njemu vidi koliko je srećan.

"Ima vragolasti osmeh svaki put kada je u njenoj blizini. Srećan je i što žive zajedno. Puno su vremena provodili kod Breda pa je njen dolazak bio logičan sled. Njihova je veza ozbiljna. Ovo mu je prva devojka nakon razvoda. Nije se zadovoljio bilo čime i to mu se isplatilo. Voli da bude sa Ines," rekao je izvor.

Pogledajte u galeriji fotografije Breda Pita i Ines de Ramon:

1/6 Vidi galeriju Bred Pit i Ines de Ramon na premijeri filma "F1" Foto: Nancy Kaszerman/Zuma / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Drugi izvor u maju je za isti časopis istakao da ga veza sa dizajnerkom nakita čini izuzetno srećnim.

"Ona ga čini neverovatno srećnim. Njihova veza nema nikakve drame. Jednostavno mu je užitak da bude sa njom. Vidi se da je ponovo živnuo," naveo je.

Oboje iza sebe imaju brakove

Pre veze sa Pitom, Ines de Ramon bila je u braku sa glumcem Paulom Veslijem, poznatim po seriji "Vampirski dnevnici". Par se razišao u septembru 2022. godine nakon tri godine braka. Bred Pit iza sebe ima brak sa Anđelinom Džoli, od koje se službeno razveo 2016. godine. Bivši supružnici zajedno imaju šestoro dece - Medoksa, Paks, Zaharu, Šajlo te blizance Noksa i Vivijen.

Pogledajte video: Tajna mladolikog izgleda Breda Pita