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Poznata Srpkinja Tamara Kalinić je postala tema svetskih medija nakon što je na jezeru Komo, u ekskluzivnoj vili čije izajmljivanje košta 250.000 evra, izgovorila sudbonosno da Filipu Testi.

Influenserke je na svadbi kojoj je prisustvovala i Naomi Kembel, promenila čak četiri venčanice renomiranih svetskih dizajnera, a danas je najzanimljivija slika etikete na jednoj od njih.

Kreacija modne kuće "Alaja", otkrila je kako se sada Tamara preziva.

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Tamara je dodala muževljevo prezima Foto: Printscreen/Instagram/tamara

Tamara je sada - Tamara Kalinić Testa.

U galeriji pogledajte detalje s venčanja Tamare Kalinić i Filipa Teste:

1/10 Vidi galeriju Tamara Kalinić Foto: Printskrin Instagram

Koliko je koštala svadba?

Na samom venčanju u čuvenoj vili Pico bilo je svega stotinak najužih prijatelja i članova porodice, a kako se može videti na jednom od sajtova za organizovanje venčanja, to je na ovoj prestižnoj lokaciji koštalo između 150.000 i 250.000 evra, dok je subota najskuplji dan za održavanje slavlja.

Tamara i Filipo su za ketering i hranu izdvojili između 30.000 i 45.000 evra (minimum je 100 gostiju). Planiranje i kordinacija ovog događaja stajala je od 10.000 do 25.000 evra, a usluge fotografa i videografa između 15.000 i 25.000. Posebna pažnja bila je usmerena i na cveće i dekoraciju, a za to su mladenci iskeširali između 15.000 i 30.000 evra.

Interesantno je i da u ugovoru postoji klauzula da na svečanosti mora da bude minimum 100 gostiju, u suprotnom je potrebno da se plati preostala razlika, što ovog puta nije bio slučaj.

Kad se svedu računi, mnogi se pitaju koliko zarađuje Kalinićeva kad je sebi mogla da priušti ovakav luksuz.

Srpkinja je jedna od najuticajnijih influenserki sveta, a prema Forbsu, njeno bogatstvo iznosi između četiri i osam miliona evra. Tamara samo od objava na mrežama zarađuje navodno između 6.000 i 8.500 evra, što na godišnjem nivou iznosi 90.000.

Od pregleda na Jutjubu Kalinićeva mesečno prihoduje 3.000-4.500 evra, dok je glavni izvor prihoda svakako saradnja s poznatim svetskim brendovima, poput kompanija "Botega Veneta", "Dior" i "Odemar Pige", pošto su honorari za pojedinačne ugovore višemesečni i mere se u stotinama hiljada evra.

1/6 Vidi galeriju Venčanje Tamare Kalinić i Filipa Testa Foto: Printscreen/Instagram/alisav

Tamara je na društvenim mrežama nakon venčanja otkrila i kako su tekle pripreme za veliki dan. Ona je podelila niz storija sa probe pred venčanje, pokazavši kako je sve izgledalo dan ranije.

Mnoge su posebno raznežile objave sa ocem, koga dosad nismo mogli da vidimo ni u javnosti ni na Tamarinim videima.

Nekadašnji vlasnik prve privatne bolnice u Jugoslaviji pratio je ćerku do oltara, a tokom probe zabeležena je i urnebesna situacija kad su ga Tamarini prijatelji i Filipova porodica začikavali.

- Tata, ovo je mesto gde ćeš je dati, tako da polako razmisli o svemu - čulo se na snimku.

Mnoge je nasmejao i kadar s Filipom, dok su vežbali gde treba da stoje tokom ceremonije, a u pozadini se čulo: "Nemoj da se predomisliš." Tamara se potom ponovo vratila na svog oca i podelila trenutak kad su ga njeni prijatelji zadirkivali da će "uskoro biti nečiji tuđi problem".

VIDEO: Tamara Kalinić zakopala kobasicu