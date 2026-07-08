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U sredu, 8. jula, Liza Kolon-Zajas i Džef Hiler objavljuju nominovane za 78. dodelu nagrada Emi, a prenos uživo počinje u 11.30 po istočnoameričkom vremenu.

Emi nagrade Foto: Robyn Beck / AFP / Profimedia

Emisija Today otkrila je nominovane u dve kategorije ranije istog jutra. Mariska Hargitej će voditi 78. dodelu Emi nagrada, koja će se emitovati uživo u ponedeljak, 14. septembra, od 20 do 23 časa po istočnoameričkom vremenu na kanalima NBC i Pikok.

Dodela Emi nagrada za kreativne umetnosti biće održana u subotu, 5. septembra, i nedelju, 6. septembra.



Emi nagrade dodeljuju se za izuzetna dostignuća u američkoj televizijskoj produkciji. Predstavljaju televizijski ekvivalent Oskaru za film i Gremiju za muziku, a dodeljuje ih nekoliko različitih akademija za različite aspekte televizije, uključujući udarne termine (Prime Time), vesti, dokumentarni program i sport.