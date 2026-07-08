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Glumac Glen Pauel i njegova devojka Mišel Mimi Randolf potvrdili su svoju vezu na Instagramu, objavivši fotografije na kojima seljube tokom proslave američkog Dana nezavisnosti. Zvezda filma "Top gan: Maverik" i dvadesetosmogodišnja manekenka time su okončali višemesečna nagađanja o svojoj romansi, piše Dejli mejl.

Potvrda na društvenim mrežama

Glumac je na svom Instagram profilu podelila niz fotografija sa proslave 4. jula, uključujući i onu na kojoj ljubi zgodnu manekenku.

"Paklen 4. jul", napisao je u opisu objave.

Početak veze

Par je prvi put povezivan u novembru 2023. godine, a u maju 2024. zajedno su viđeni na Velikoj nagradi Formule 1 u Majamiju, što je dodatno podstaklo glasine. Uprkos sve češćim zajedničkim pojavljivanjima u javnosti, sve do sada nisu službeno potvrdili da su u vezi.

Glasine o romansi sa koleginicom

Pauelova nova veza usledila je nakon raskida trogodišnje veze sa manekenkom Džidži Paris u aprilu 2023. godine. Raskid se dogodio usred intenzivnih glasina o romansi između Pauela i Sidni Svini njegove partnerke iz filma "Samo ne ti". Džidži Paris tada je prestala da prati Svinijevu na Instagramu i objavila zagonetnu poruku: "Znaj svoju vrednost i kreni dalje".

I Pauel i Svinijeva, koja je verena za preduzetnika Džonatana Davina, demantovali su glasine o aferi. Pauel je u kasnijem intervjuu za "Men's Health" komentarisao medijsku pažnju oko njihovog odnosa.

"Sve što se javno događalo bilo je zbunjujuće i nepošteno", izjavio je tada glumac.

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