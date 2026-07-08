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Norveški fudbaler Erling Haland poslednjih nedelja privlači pažnju ne samo svojim nastupima na Svetskom prvenstvu, već i privatnim životom. Javnost posebno zanima njegova veza sa Izabel Haugseng, sa kojom je u vezi već nekoliko godina, a par je krajem 2024. dobio prvo dete.

Mundijal 2026, Erling Haland, Norveška, Irak Foto: JON OLAV NESVOLD / Bildbyran Photo Agency / Profimedia



Napadač Mančester Sitija i norveške reprezentacije često se nalazi u centru pažnje zbog svojih fudbalskih uspeha, ali i zbog svoje izražene ličnosti. Njegove neobične izjave i reakcije van terena često postanu viralne, zbog čega obožavatelji žele da znaju što više o životu jednog od najboljih napadača današnjice.

Njegova partnerka Izabel takođe je privukla pažnju javnosti. Mlada Norvežanka bavi se modom i deli sadržaj na društvenim mrežama, a često prati Holanda na utakmicama i pruža mu podršku.

Upoznali se još kao deca

Iako su u vezi poslednjih nekoliko godina, njihova priča počela je mnogo ranije. Haland i Izabel odrasli su u istom gradu na jugozapadu Norveške, gde su se upoznali još kao deca. Oboje su bili povezani sa lokalnom fudbalskom zajednicom, a čak su igrali i za isti klub. Ipak, njihova veza nije započela u detinjstvu, nego tek kasnije, nakon što je Haland otišao iz Norveške i karijeru nastavio da gradi u inostranstvu.

On je nedavno davao savete za upoznavanje i duge veze:

Sa suprugom Izabel Foto: Instagram

„Imam li kakav savet? Izađite napolje i družite se. Upoznajte ljude”, rekao je fudbaler. „Iz mog iskustva, devojku pronađeš kada se najmanje nadaš. Ako je stalno tražiš, nikada je nećeš pronaći”, dodao je.

Haland je ranije govorio i o tome kako je započela njegova veza sa Izabel. U jednom intervjuu otkrio je da prvi korak zapravo nije napravio on.

„Igrala je fudbal. Upoznali smo se i sve to. Lepo je jer ona razume fudbal”, rekao je. U razgovoru za norveški NRK otkrio je i detalj koji je mnoge iznenadio.

„Poslala mi je poruku. Igrala je za isti klub za koji sam i ja igrao. Dakle, ona je mene prva zapazila, a ne ja nju”, ispričao je Holand.

Par je od tada zajedno, a u decembru 2024. dobili su sina. Izabel je poslednjih godina često viđena na Halandovim utakmicama, pa se očekuje da će nastaviti da ga podržava i tokom najvećih izazova u karijeri.

(Kurir.rs/Index)