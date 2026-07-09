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Boba Živojinović svojevremeno je ispričao da je princezu Dajanu upoznao krajem osamdesetih godina, uoči jednog od svojih mečeva na Vimbldonu, koji je Lejdi Di pomno pratila. Kako je rekao, nije želela da sedi u VIP loži, već na mestu bliže terenu, kako bi bila bliže njemu.

"Tokom našeg prvog razgovora pitala me je da li sam teniser sa najbržim servisom, a ja sam joj odgovorio da jesam", prisetio se Živojinović. U to vreme bio je veren, dok je princeza Dajana bila u braku sa tadašnjim princom od Velsa, današnjim kraljem Čarlsom III.

Princeza Dajana na teniskom meču Foto: Andy Hooper/Daily Mail / Shutterstock Editorial / Profimedia

"Bila je divna žena. S njom sam mogao da razgovaram o svemu, pa su čak i jednostavne stvari postale fascinantne. Ne želim o tome detaljno da pričam sada kada više nije sa nama. Ono što mogu reći jeste da je sjajno kada neko poput nje dođe da gleda meč i podržava vas. Nikada mi se pre toga nije dogodilo da me je neko iz kraljevske porodice došao da me podrži", rekao je Živojinović jednom prilikom za Kurir.

Kako je dodao, njegov sin Filip takođe se seća princeze Dajane, iako je, kako kaže, sa nevericom slušao oca kada mu je objašnjavao ko je ona zapravo.

"Kad sam mu rekao da je ona princeza, bio je iznenađen, jer svako dete ima svoju sliku o tome kako bi princeza trebalo da izgleda. Bio je zbunjen. Međutim, ona je bila stvarno sjajna sa decom i razumela ga je", naglasio je.

Boba Živojinović sina Filipa dobio je sa bivšom partnerkom Zoricom Nakić, dok se iz profesionalnog tenisa povukao 1992. Iste godine oženio se pevačicom Lepom Brenom, sa kojom je dobio sinove Stefana i Viktora.

Na Letnjim olimpijskim igrama 1988. godine u Seulu predstavljao je SFR Jugoslaviju kao 15. nosilac, a u drugom kolu eliminisao ga je Francuz Gi Forže. Najbolji plasman u karijeri ostvario je 1987. godine, kada je zauzimao 19. mesto na ATP listi. Bio je predsednik Teniskog saveza Srbije od 2006. do 2011. godine.

Princeza Dajana bila je u braku sa Čarlsom III od 1981. do 1996. godine, u kojem su dobili sinove Vilijama i Harija. Poginula je u saobraćajnoj nesreći u Parizu 1997. godine, kada je život izgubio i njen partner Dodi al Fajed. Godinama su kružile spekulacije da je u trenutku pogibije bila u drugom stanju.

Dajana bi 1. jula ove godine proslavila 65. rođendan.

(Kurir.rs/Žena)

VIDEO: Boba Živojinović