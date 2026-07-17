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Irfan Mensurdecenijama je na pozorišnoj sceni i pred kamerama izgovarao rečenice pune ljubavi, straha, tuge i nade. Ipak, kada bi se svetla ugasila, poznati glumac, reditelj i profesor najdublje emocije nije izražavao rečima. Verovao je da se ljubav ne pokazuje velikim izjavama, već pažnjom, podrškom i svakodnevnim postupcima.

Tokom bogatog života ispunjenog umetnošću, značajnim susretima i snažnim emocijama, uz Irfana su bile brojne posebne žene. Među njima su i njegove nekadašnje supruge Ljiljana Perović, sa kojom je dobio sina Filipa, i Srna Lango, sa kojom ima sina Pavla.

Ljiljana Perović Foto: Printscreen/Youtube

Bilo je i ljubavi koje nisu završene brakom, ali su ostavile dubok trag. Uprkos tome, Irfan je priznao da ženama koje je voleo verovatno nikada nije izgovorio dve naizgled jednostavne reči – „volim te“.

Ljubav je pokazivao postupcima

Gostujući u podkastu "Životna priča", glumac je otvoreno govorio o svom odnosu prema emocijama i objasnio da mu reči nikada nisu bile najvažniji dokaz ljubavi.

Pogledajte u galeriji fotografije Irfana Mensura iz porodičnog albuma:

1/6 Vidi galeriju Irfan Mensur u mladosti Foto: Privatna Arhiva, Damir Dervišagić, Printsreen YouTube

„Mnogo je lepih i pametnih žena prošlo kroz moj život. Ne sećam se da sam ijednoj izgovorio ‘volim te’. Ja sam pokazivao da ih volim, činio sam sve da im pokažem da ih volim. Mislim da je to jednostavniji način da nekom kažeš da ga voliš“, ispričao je Irfan Mensur.

Za njega ljubav nije predstavljala nešto o čemu treba neprestano govoriti. Smatrao je da se ona prepoznaje u spremnosti da nekome pomognete, budete uz njega kada mu je teško i pokažete pažnju onda kada je ona najpotrebnija.

Pavle Mensur je sin Irfana Mensura i Srne Lango Foto: Damir Dervišagić, Nemanja Nikolić

Ni sinovima nije govorio koliko ih voli

Irfan Mensur ima dvojicu bioloških sinova – Filipa i Pavla. Važno mesto u njegovom životu zauzeo je i Aleksa, sin Srne Lango, koji je bio veoma mali kada se njegova majka udala za poznatog glumca.

Njih trojica odrastala su uz čoveka koji im možda nije često govorio koliko ih voli, ali se trudio da im tu ljubav svakodnevno pokaže svojim ponašanjem, podrškom i odnosom prema njihovim životnim izborima.

Foto: Marko Jocić

„Ja svojim sinovima nikad nisam rekao: ‘Filipe, volim te’, ‘Aleksa, volim te’, ‘Pavle, volim te’, ‘sunce moje, voli te tata’. Ja za njih činim sve, pokazujem svojim delima da su mi veliki, nenadmašno veliki, da ih nenadmašno volim... To pokazujem svojim gestovima prema svemu što oni rade“, rekao je glumac.

Bolest ga je naterala da prekine ćutanje

Ipak, jedan težak životni period promenio je njegov odnos prema neizgovorenim emocijama. Kada se razboleo od koronavirusa i kada ishod njegove borbe nije bio izvestan, Mensur je prvi put osetio potrebu da rečima kaže ono što je godinama dokazivao delima.

Foto: Ana Paunković

Suočen sa strahom i neizvesnošću, sinovima je konačno izgovorio koliko ih voli. Bio je to trenutak u kojem su reči postale važne, iako je čitavog života verovao da ljubav ne mora glasno da se izgovara da bi bila stvarna.

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