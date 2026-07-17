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Samo dan nakon bolnog poraza Engleske od Argentine u polufinalu Svetskog prvenstva, kralj Čarls III potražio je utehu u lokalnoj pivnici. Uz osmeh i čašu piva, monarh je pokazao da deli razočaranje svojih sunarodnika zbog propuštene prilike za finale.

Poseta kralja Čarlsa III pivnici "Hall and Woodhouse Badger" u Dorsetu, povodom njene 250. godišnjice, postao je savršena prilika za neformalno druženje s narodom. Iako je protokol bio u prvom planu, sportski rezultati i slomljena srca navijača bili su nezaobilazna tema razgovora tokom čitave posete.

Dan za utapanje tuga

Kralj Čarls i kraljica Kamila posetili su porodičnu pivnicu gde je 77-godišnji kralj iskušao svoje veštine u točenju piva. Isprobavajući lokalna piva, kralj se našalio na račun fudbalske drame koja je zadesila englesku reprezentaciju nakon što je Argentina preokrenula rezultat u samoj završnici utakmice.

Objavu koju je podelio zvanični Instagram profil kraljevske porodice prikazao je kralja tokom degustiranja koji je izmamio osmehe prisutnih svojom opaskom: "Dobar je dan za utapanje nekoliko tuga".

Vilijamovo razočaranje

Dok je kralj tugu lečio humorom, njegov sin, princ Vilijam, nije krio koliko ga je poraz pogodio. Kao veliki zaljubljenik u fudbal i pokrovitelj fudbalskog saveza, Vilijam je poručio: "Utučen sam. Engleska, dali ste sve od sebe i svi smo neizmerno ponosni na vas. Hvala svima na terenu i van njega na neverovatnom turniru. Borbenost i vera koje ste pokazali sve su nas nadahnule. Ovo su najkompletniji engleski momci na jednom turniru. Glavu gore", poručio je princ.

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