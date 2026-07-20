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Melanija Tramp u belim pantalonama, beloj majici i kaki jakni na finalu Svetskog prvenstva u Nju Džersiju

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Dok je finale Svetskog prvenstva između Španije i Argentine držalo navijače u neizvesnosti, jedan od najzapaženijih trenutaka van terena pripao je Melaniji Tramp. Prva dama Sjedinjenih Američkih Država pojavila se na stadionu u Nju Džersiju u jednostavnoj letnjoj kombinaciji koja je privukla veliku pažnju.

Melanija je utakmicu pratila u društvu supruga, američkog predsednika Donalda Trampa, a u svečanoj loži bio je i predsednik FIFA Đani Infantino. Španija je u finalu savladala Argentinu rezultatom 1:0 posle produžetaka i osvojila drugu titulu prvaka sveta.

Pogledajte u galeriji njeno izdanje:

1/5 Vidi galeriju Melanija Tramp u belim pantalonama, beloj majici i kaki jakni na finalu Svetskog prvenstva u Nju Džersiju Foto: Frank Gunn / PA Images / Profimedia, Jewel SAMAD / AFP / Profimedia, Odd ANDERSEN / AFP / Profimedia

Jednostavna kombinacija sa upečatljivim detaljem

Za jedan od najvećih sportskih događaja godine Melanija nije odabrala strogu haljinu niti klasično odelo. Umesto toga, opredelila se za duge bele pantalone ravnog kroja, naglašene tankim kaišem, koje je spojila sa običnom belom majicom.

Svedenu belu osnovu upotpunila je kaki jaknom sa detaljima u crvenoj, beloj i plavoj boji. Boje američke zastave dale su njenom izdanju patriotsku notu, ali bez preterano upadljivih elemenata. Ujedno se činilo da Melanija izborom neutralnih boja nije želela da favorizuje nijednu reprezentaciju u borbi za titulu.

Izdanje koje je lako kopirati

Upravo je jednostavnost učinila ovu kombinaciju posebno zanimljivom. Bela majica i pantalone spadaju među komade koje mnoge žene već imaju u ormaru, dok lagana jakna u zemljanom tonu čitavom izdanju daje opušteniji karakter.

Melanija je kosu oblikovala u prepoznatljive blage talase, dok je šminka ostala diskretna. Tako je još jednom pokazala da efektan stajling ne mora obavezno da podrazumeva glamuroznu haljinu, visoke potpetice ili veliki broj modnih dodataka.

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