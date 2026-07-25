Slušaj vest

Princ Hariveć neko vreme nije blizak sa svojom porodicom, a čini se da odnosi nisu bajni ni među ostalim članovima. Kralj Čarls i njegov stariji sin, princ Vilijam, navodno nemaju naročito blizak odnos, tvrde izvori za Page Six.

"Problem s Vilijamom je taj što misli da on najbolje zna", rekao je kraljevski biograf Hugo Vikers, dok je Robert Džobson, pisac koji se bavi temom kraljevske porodice, dodao: "Pre nekoliko godina bilo je razlika u mišljenjima i nekoliko problema. Vilijam mora da se uzdigne iznad svega ako želi da bude kralj, a i on i Čarls znaju da moraju da sarađuju. Mnogo je odluka koje će Čarls doneti, a koje će uticati na Vilijama."

princ Vilijam i kralj Čarls Foto: Aaron Chown / PA Images / Profimedia

Uprkos svim problemima i ponekad hladnom odnosu, kralj i njegov naslednik su, kažu izvori, uljudni jedan prema drugom dok se Vilijam priprema za preuzimanje trona u budućnosti.

"Redovno se sastaju i razgovaraju, nema nekih većih problema", istakao je Džobson.

princ Vilijam Foto: Justin Tallis/WPA-Pool / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Kraljevski stručnjak Rasel Majers nedavno je govorio o odnosu između Vilijama i Čarlsa u svojoj novoj knjizi "William and Catherine: The Monarchy’s New Era: The Inside Story". Opisao je kako se njihov odnos razvijao tokom godina.

"Čarls i Vilijam bili su ujedinjeni tokom odlaska Saseksovih i skandala u koji je bio uključen Endru i njegov odnos s Džefrijem Epstajnom, što ih je poslednjih godina još više zbližilo", napisao je on. Vilijam je, prema pisanju britanskih medija, pomogao u donošenju odluke o oduzimanju titula svom stricu, koji je nedavno uhapšen zbog sumnje na nedolično ponašanje prilikom izvršavanja javne dužnosti. Endru je pušten iz pritvora, ali mu je kralj oduzeo sve titule, uključujući i onu princa.

princ Hari Foto: Tarasov Volodymyr/Ukrinform/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Izvor je Majersu rekao da, "iako kralj podjednako voli oba svoja sina", njegov odnos s Vilijamom "ojačao je tokom perioda teškoća koje je porodica doživljavala".

Kralj Čarls nedavno se nakon dugo vremena ponovno sastao s Harijem i njegovom decom, princom Arčijem i princezom Lilibet. Međutim, dok je on bio voljan da se sastane s njima, Vilijam im se nije pridružio, te izvori predviđaju da će braća ostati otuđena.

"Siguran sam da se Vilijam neće pomiriti s Harijem, on je prilično jasno izrazio svoj stav... Imaju različite puteve", poručio je Džobson.

Video: Princ Vilijam slavi glupost Nikole Milenkovića