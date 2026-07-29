Slušaj vest

Poremećaj ishrane Hilarije Boldvin bio je toliko ekstreman da je u jednom trenutku brojala kalorije čak i u pasti za zube. Instruktorka joge i učesnica nove Foksove rijaliti serije "Nation’s Dumbest“ o svojoj je dvadesetogodišnjoj borbi otvoreno progovorila u utorak ujutro, u ekskluzivnom intervjuu za Page Six radio na SiriusXM-u.

"Prošla sam sve - anoreksiju, bulimiju, prejedanje i izgladnjivanje", rekla je voditeljima Deniju Merfiju i Evanu Rilu.

Dodala je da je stanje bilo toliko loše da se "bojala koliko kalorija ima u pasti za zube". Boldvin, danas 42-godišnjakinja i majka sedmoro dece koje ima sa suprugom Alekom Boldvinom, otkrila je da je na prvu dijetu krenula sa pet godina. Godinama se, kaže, borila sa nemogućnošću prepoznavanja osećaja gladi ili sitosti.

Pogledajte u galeriji fotografije Aleksa i Hilarije Boldvin:

1/9 Vidi galeriju Alek Boldvin i Hilarija Boldvin Foto: Profimedia, Printscreen/Instagram, MPI04 / Capital pictures / Profimedia

"Kad se danas osvrnem, vidim da sam izgledala sasvim u redu. Ali tada sam mislila da sam golema. Jednostavno sam verovala da sa mnom nešto nije u redu“, prisetila se.

Bivša takmičarka šoua "Ples sa zvezdama" kaže da je uložila veliki napor u oporavak pre nego što je postala majka. Veruje da joj je u tome pomogao ADHD jer je mogla da se "hiperfokusira" na proces ozdravljenja.

"Ne želim ovako da živim, nesrećna sam. Ne mogu da imam kvalitetne veze i prijateljstva, ne mogu da idem sa ljudima na večere. Sve je to bilo užasno stresno", prisetila se odluke koja ju je pokrenula.

Otvoren pristup hrani sa decom

Hilarija je objasnila da iste probleme nije htela da prenese na svoju decu, zbog čega se trudi da sa njima otvoreno razgovara o hrani.

"Pokušavam da osnažim svoju decu, da razgovaram o snazi i pitam ih kako se osećaju nakon jela", objasnila je.

Alek Boldvin i Hilarija Boldvin Foto: Profimedia

Iako nije uvek srećna kada deca jedu grickalice, kaže da im zbog toga ne stvara osećaj krivice. Najavila je i da će uskoro objaviti video u kojem sa najmlađom ćerkom kasno uveče jede sladoled, što je nešto čega bi se u prošlosti užasavala.

Fokus na zdravlje, ne na težinu

Zvezda serije "Boldvinovi" prvi put je o problemima sa ishranom pisala u svojim memoarima "Metod življenja jasno" iz 2016. godine. Detaljnije je o svom putu oporavka pisala i u objavi na Instagramu 2018. godine.

"Shvatila sam da zdravlje nije fokus na težinu, nego na to kako se osećam, koliko sam snažna i zdrava. Težina i izgled samo su nuspojava, a ne glavni cilj. Kada sam se fokusirala na zdravlje, opsesija kilogramima je nestala. To dvoje ne treba mešati", napisala je tada.

Pogledajte video: Šta je mundalna astrologija