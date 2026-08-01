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Pet godina nakon intervjua koji je uzdrmao britansku monarhiju, televizijska legenda Opra Vinfri osvrnula se na razgovor sa princom Harijem i Megan Markl, objašnjavajući zašto je postavila jedno od najpoznatijih pitanja iz tog intervjua.

U razgovoru za magazin Vanity Fair, Opra je analizirala način na koji je vodila intervju iz 2021. godine i istakla da je želela da razjasni da li je Megan svojevoljno ćutala ili joj je bilo zabranjeno da govori o životu u kraljevskoj porodici.

Intervju Megan i princ Hari kod Opre Foto: Profimedia

Tokom intervjua Opra je vojvotkinju od Saseksa upitala:

- Da li ste ćutali ili su vas ućutkali?

Megan je bez oklevanja odgovorila:

- Ovo drugo.

Govoreći danas o tom trenutku, Opra kaže da je pitanje bilo pažljivo osmišljeno.

- Želela sam da bude potpuno jasno. Da li je ćutala svojom voljom ili su joj drugi govorili da ne sme da govori? Zato sam postavila to pitanje. Nisam želela da se kasnije tumači kako nije mislila da je bila ućutkana. Sve je bilo zbog razjašnjenja - objasnila je.

Voditeljka se osvrnula i na svoju gestikulaciju tokom tog dela intervjua.

- Ne mislim da sam ikada posle toga tako mahala rukama. Nemam pojma odakle mi je to došlo - rekla je kroz smeh.

Tvrdnje koje su odjeknule širom sveta

Jedan od najkontroverznijih trenutaka intervjua odnosio se na Meganinu tvrdnju da su, dok je bila trudna sa sinom Arčijem, vođeni

Megan Markl Foto: BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

razgovori o tome koliko bi tamna mogla biti njegova boja kože.

Vidno iznenađena, Opra ju je tada upitala:

- Ko je vodio taj razgovor?

Megan je odbila da otkrije identitet osobe, navodeći da bi to bilo „veoma štetno“ za tu osobu.

Nekoliko dana kasnije, princ Vilijam odgovorio je na optužbe tokom jednog javnog događaja kratko poručivši:

- Mi nismo rasistička porodica.

Opra o skromnoj kući Harija i Megan

U istom razgovoru Opra se prisetila i svoje posete princu Hariju i Megan dok su živeli u Notingem kotidžu, maloj kući u okviru kompleksa Kensingtonske palate.

Prema Harijevim rečima, nakon što je sela u dnevnu sobu, Opra je rekla:

- Niko nikada ne bi poverovao da ovde živite.

Princ Hari Foto: Michael Brophy, LMK MEDIA / Alamy / Profimedia

Hari je u autobiografiji "Rezerva" priznao da mu je bilo pomalo neprijatno zbog skromnih dimenzija njihovog tadašnjeg doma kada ga je prvi put pokazao Megan.

Par se kasnije preselio u Frogmor kotidž, ali je nakon povlačenja sa kraljevskih dužnosti napustio Veliku Britaniju i preselio se u Kaliforniju.

Život u Montecitu

Danas Hari i Megan sa decom, princom Arčijem i princezom Lilibet, žive u luksuznoj vili u Montecitu. Njihovo imanje obuhvata veliki bazen, dečje igralište, prostrane vrtove i vinski podrum.

Govoreći ranije za magazin The Cut, Megan je otkrila da su se u kuću zaljubili čim su je prvi put videli.

- Učinili smo sve što smo mogli da kupimo ovu kuću. Kada uđete unutra, osetite radost, mir i olakšanje. Ovo mesto deluje lekovito. Ovde se osećate slobodno - rekla je vojvotkinja od Saseksa.

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