Slušaj vest

Nakon više od godinu dana od strašnog gubitka, u podkastu "On Purpose" autora Džeja Šetija, govorila je o bolnom procesu tugovanja i spoznaji da je opraštanje suprugu bilo ključno za opstanak njihove zajednice. Dečak je stradao dok je sa njim bio otac Brejdi, koji se u tom momentu brinuo i o njihovoj tek rođenoj bebi. Uprkos nepodnošljivom bolu, Emilija je shvatila da bi prebacivanje krivice uništilo sve što im je ostalo.

"To je lako moglo da se dogodi i meni"

Ova misao bila joj je glavna vodilja ka oproštaju, koji nije umanjio patnju, ali im je omogućio da nastave kroz život zajedno.

Pogledajte u galeriji fotografije Emilije Kiser sa porodicom:

1/5 Vidi galeriju Emilija Kiser sa porodicom Foto: printscreen/instagram/emiliekiser

Pritisak i osuda javnosti

Porodica se u izuzetno kratkom razmaku suočila sa dva velika događaja - rođenjem drugog deteta i tragikom prvorođenog sina. Pored borbe sa ličnim bolom, morali su da trpe i ogroman pritisak medija. Ispred doma su se okupljali novinari, prostor su nadletali helikopteri, a na internetu su kružile razne neproverene tvrdnje.

"Teško je čuti bilo šta što može više da te slomi nego što već sam sebe slomiš," iskrena je.

Zbog svega toga, bila je prinuđena da uspostavi stroge granice kako bi sačuvala mir i zaštitila svoje najbliže.

Život sa tugom koja nema kraj

Emili ne veruje u klasične faze i konačni završetak žalosti. Ističe da se bol ne gasi, te da sada funkcioniše u hodu, iz minuta u minut, čuvajući sećanje na sina.

Pogledajte u galeriji fotografije malog Triga, sina influenserke:

1/5 Vidi galeriju Trig Kiser, sin TikTok influenserke Foto: printscreen/instagram/emiliekiser

Njene reči izazvale su talas podrške na društvenim mrežama, gde su mnogi osudili pređašnje napade na nju: "Užasnut sam načinom na koji su se ophodili prema njoj. Taj dečak je bio njen ceo svet."

Pri samom kraju intervjua, influenserka je otkrila šta je drži u životu i daje joj volju za dalju borbu: "Obećala sam Trigu neposredno pre nego što smo ga izgubili da ću brinuti o Tediju."

Upravo joj je ta obaveza prema mlađem sinu postala primarni motiv da uprkos tragediji nastavi dalje.

Ponovo trudna

Emilija je putem svog Instagram profila u petak, 3. jula, otkrila da sa suprugom Brejdijem čeka treće dete.

"Veoma smo zahvalni i uzbuđeni što možemo da podelimo vest da ćemo dočekati još jednu bebu u našoj porodici," navela je influenserka u svojoj objavi, opisujući ove lepe vesti kao svetlost koja im je obasjala najmračnije životne trenutke.

Podsetimo, Emilija Kiser postala je poznata na društvenim mrežama zahvaljujući sadržaju o porodici i nezi kože, a tokom trudnoće često je objavljivala fotografije i savete za buduće mame.

Pogledajte video: Mama influenserka previše hrane daje ćerki