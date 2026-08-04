Noge deluju duže, a stajling elegantnije: Postoje cipele koje idu uz sve i Kejt Midlton ih je pronašla
Kejt Midlton, princeza od Velsa, pojavila se ovog vikenda na Igrama Komonvelta u vrlo elegantnom izdanju, sastavljenom od tamnozelenog blejzera, prugastog tankog džempera i lepršave midi-suknje bele boje. Međutim, najveći utisak je ostavio njen odabir obuće, iako je ona vrlo suptilna.
Supruga princa Vilijama je odabrala slingback model, špicaste cipele otvorene pete koje potpisuje brend Camilla Elphick, a one su u pažljivo biranoj boji kože.
Zahvaljujući toj neutralnosti su vrlo praktične i lako mogu da se uklope u bilo koji stajling i pruže dozu elegancije na nepadan način. Lako ih je zamisliti uz skinny farmerke, ali i u kombinaciji s bilo kojom suknjom ili haljinom.
U pitanju je, inače, model nazvan Lucia, a njegova cena iznosi 310 evra.
Naročito su ovakve cipele popularne je vizuelno izdužuju noge, a odlična su podloga ako nosite statement komade, poput dezeniranih ili u nekoj efektnoj boji, kao što je sad učinila princeza od Velsa.
(Kurir.rs/Glossy)
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