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Kejt Midlton, princeza od Velsa, pojavila se ovog vikenda na Igrama Komonvelta u vrlo elegantnom izdanju, sastavljenom od tamnozelenog blejzera, prugastog tankog džempera i lepršave midi-suknje bele boje. Međutim, najveći utisak je ostavio njen odabir obuće, iako je ona vrlo suptilna.

Kejt Midlton Foto: Tim Rooke / Sipa Press / Profimedia

Supruga princa Vilijama je odabrala slingback model, špicaste cipele otvorene pete koje potpisuje brend Camilla Elphick, a one su u pažljivo biranoj boji kože.

Kraljevska porodica Foto: Wattie Cheung / Kensington Palace / B66 / Avalon / Profimedia

Zahvaljujući toj neutralnosti su vrlo praktične i lako mogu da se uklope u bilo koji stajling i pruže dozu elegancije na nepadan način. Lako ih je zamisliti uz skinny farmerke, ali i u kombinaciji s bilo kojom suknjom ili haljinom.

Kraljevska porodica Foto: Jeff Holmes JSHPIX / Shutterstock Editorial / Profimedia

U pitanju je, inače, model nazvan Lucia, a njegova cena iznosi 310 evra.

Naročito su ovakve cipele popularne je vizuelno izdužuju noge, a odlična su podloga ako nosite statement komade, poput dezeniranih ili u nekoj efektnoj boji, kao što je sad učinila princeza od Velsa.

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