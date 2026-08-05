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Nadležne službe u Majamiju reagovale su u domu poznatog šou-biznes blogera Pereza Hiltona, nakon što su gledaoci primetili da se tokom prenosa uživo na društvenoj mreži TikTok samopovređuje. Na uznemirujućim snimcima koji su ubrzo preplavili internet, Hilton je u vidno rastrojenom stanju bio prekriven krvlju dok je oštrim predmetom zadavao sebi posekotine.

Iz šerifove kancelarije okruga Majami-Dejd potvrđeno je za Newsweek da su patrole upućene na njegovu adresu nakon velikog broja poziva uznemirenih građana. Pošto su utvrdili da u objektu nema drugih lica i razgovarali sa rođacima na licu mesta, policajci su odlučili da privremeno odstupe kako ne bi dodatno eskalirali situaciju.

"U mnogim incidentima koji uključuju osobu koja doživljava krizu mentalnog zdravlja ili aktivno sebi nanosi štetu, zamenici šerifa daju prioritet deeskalaciji stvaranjem vremena, distance i mogućnosti za komunikaciju. Osim ako ne postoji neposredna pretnja drugima, usporavanje situacije i korišćenje tehnika krizne intervencije može smanjiti verovatnoću susreta samoubistva policajca i minimizirati rizik od povreda za pojedinca, zamenike šerifa i javnost," navedeno je u zvaničnom dopisu.

Reporteri lokalne televizije NBC6, koji su se zatekli ispred kuće, izvestili su da je muškarac za koga se veruje da je Hilton iznesen na nosilima i prevezen sanitetskim vozilom. Nadležni su kasnije za TMZ potvrdili da je lice bezbedno zbrinuto i odvedeno u zdravstvenu ustanovu na dalju medicinsku negu. Povodom ovog slučaja novinari "Holivud reportera" zatražili su zvanične izjave od lokalnih vlasti i Hiltonovog tima.

Zdravstveni problemi koji su prethodili krizi

Početkom godine Hilton se oglasio na Instagramu otkrivši da je proveo tri sedmice na bolničkom lečenju. Sve je počelo običnim gripom, ali se stanje drastično pogoršalo usled razvoja čira, perforacije i naposletku sepse.

"Sepsa je samo nastavila da deluje i moje telo se stalno raspadalo. Onda jedne noći došla je brza reakcija jer mi je srce izmaklo kontroli. Morali su da me stave na lekove za srce. A onda sam dobio još jednu infekciju u bolnici," ispričao je tada bloger u video-snimku.

Govoreći o tom teškom periodu, istakao je koliko mu je razdvojeno od dece teško pala:

"Bio je to tako spor proces. Mislim, dve nedelje samo bolesti, a onda još jedna nedelja oporavka pre nego što sam otpušten. A ta poslednja nedelja je bila pakao jer sam već bio u bolnici dve nedelje do tada. Bio sam u fazonu: 'Samo želim da idem kući. Samo želim da budem sa svojim bebama'".

Poznati bloger inače samostalno odgaja troje dece. Njegov oporavak bio je praćen i duhovnim preobražajem, pa je po izlasku iz bolnice izjavio da ga je to iskustvo približilo veri i uverilo u postojanje više sile, zbog čega je odlučio da sa decom počne redovno da posećuje crkvu. Snimci dramatičnog prenosa na TikToku raširili su se mrežama, ali zbog izuzetno potresnih scena neće biti objavljivani.

Hospitalizacija zbog pogrešnog uzimanja terapije

Lekari upozoravaju na izuzetne opasnosti konzumiranja jakih medikamenata bez prethodnog unosa hrane, što je bio slučaj i kod 47-godišnjeg influensera. Hilton je priznao da ga je sopstvena nepromišljenost dovela u životnu opasnost, jer je terapiju protiv gripa celih nedelju dana uzimao na prazan stomak, što je izazvalo teške zdravstvene komplikacije.

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