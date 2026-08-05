Slušaj vest

U utorak, 4. avgusta, bloger Peres Hilton (48) izazvao je zabrinutost među pratiocima kada se tokom prenosa uživo ponašao na način koji je ukazivao na ozbiljnu krizu tokom koje je pokušao sebi na naudi. Nakon toga je hospitalizovan, pošto su hitne službe intervenisale u njegovoj kući u Majamiju.

Hitne službe dobile prijavu o mogućem pokušaju samoubistva

Prema audio-snimcima komunikacije dispečerske službe do kojih je došao magazin People, vlasti u Majamiju su oko 18.51 po lokalnom vremenu primile prijavu o mogućem pokušaju samoubistva na Hiltonovoj adresi.

Oko 19.59 u komunikaciji se navodi da policija izlazi na teren zbog „strimera poznatog kao Peres Hilton“.

Foto: printscreen/instagram/theperezhilton

Kasnije, oko 22.41, u snimku se pominje pokušaj samoubistva na njegovoj adresi, nakon čega je policija zatražila pomoć vatrogasno-spasilačke službe. Njegova kuća je u tom trenutku označena kao aktivno policijsko mesto događaja.

Prema navodima iz komunikacije, pripadnici policije ubrzo su ušli u kuću, a oko 23.30 ekipe su bile na putu ka obližnjoj bolnici.

Policija: Prioritet je bio smirivanje situacije

Kancelarija šerifa okruga Majami-Dejd ranije je potvrdila za People da su policajci dobili prijavu o osobi koja tokom prenosa uživo pokazuje ponašanje kojim sebi nanosi povrede.

Policajci su otišli do kuće i razgovarali sa članovima njegove porodice, koji su potvrdili da se nalazio sam u kući.

„U situacijama kada osoba prolazi kroz ozbiljnu krizu mentalnog zdravlja ili sebi nanosi povrede, naši službenici daju prioritet smirivanju situacije stvaranjem vremena, distance i mogućnosti za komunikaciju“, navodi se u saopštenju.

Dodali su da primena tehnika krizne intervencije može da smanji rizik od dodatnih povreda i zaštiti kako osobu u krizi, tako i pripadnike službi i građane.

U trenutku izdavanja prvog saopštenja policija je navela da se povukla sa neposredne intervencije, ali da će nastaviti da prati situaciju i bude u kontaktu sa porodicom.

Foto: Rahav Segev / Zuma Press / Profimedia

Prebačen u bolnicu, porodici pružena psihološka podrška

U naknadnom saopštenju potvrđeno je da je Hilton bezbedno zbrinut i da ga je služba Majami-Dejd Fajer Reskju prevezla u obližnju bolnicu.

Na lice mesta izašla je i Jedinica za krizne intervencije Kancelarije šerifa, zajedno sa licenciranim stručnjacima za mentalno zdravlje, koji su pružili podršku njegovoj porodici.

Oglasili se predstavnici i dugogodišnji prijatelj

Predstavnici Peresa Hiltona objavili su kasno u utorak saopštenje na Instagramu u kojem su naveli da, uprkos brojnim pokušajima, nisu uspeli da stupe u direktan kontakt s njim.

„Naša najveća briga su Peresovo zdravlje i dobrobit, kao i dobrobit njegove porodice. Dok ne budemo imali potvrđene informacije, nećemo nagađati niti dalje komentarisati slučaj“, naveli su.

Kasnije nisu davali dodatne izjave za magazin People.

Njegov prijatelj i dugogodišnji advokat Brajan Fridman izjavio je da je veoma zabrinut za Mariovo zdravstveno stanje.

„Kao i mnogi drugi, veoma sam zabrinut za Mariovo zdravlje i pokušavam da potvrdim da dobija svu potrebnu pomoć kako bi se utvrdili uzroci koji su doveli do ovog događaja. Ovo je trenutak koji zahteva razumevanje i saosećanje“, rekao je Fridman.

Nakon hospitalizacije ugašen TikTok nalog

Nakon što je Hilton hospitalizovan, njegov TikTok nalog je deaktiviran, što je platforma potvrdila za People.

Ovaj događaj usledio je četiri meseca nakon što je hitno operisan zbog teške sepse.

U aprilu je na društvenim mrežama obavestio pratioce da je ponovo uspeo da hoda.

„Hvala Bogu što konačno mogu ponovo da hodam, doduše polako. Iako su bolovi i dalje veoma izraženi, mogu da ih podnesem bez lekova. Amin! Svaki dan će biti lakši, a ja ću biti sve jači“, napisao je tada.