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Najavljena je nova dokumentarna serija o Melaniji Tramp koja će se prikazivati od jeseni na platformi Amazon Prime. Serija o prvoj dami SAD dolazi nakon što je raniji dokumentarni film "Melanija" početkom ove godine doživeo neuspeh kod kritike i publike.

Najava nove serije

Vest je na kanalu Real America's Voice objavio njen viši savetnik Mark Bekman. "Pokrećemo dokumentarnu seriju koja nudi potpuno drugačije iskustvo, nešto sasvim novo, ekskluzivno na Amazon Primeu", rekao je Bekman. "Stiže ove jeseni. Sve je potvrđeno i nadam se da će je svi pogledati jer će prikazati stranu prve dame koja još nije viđena", dodao je.

U galeriji pogledajte fotografije Melanije Tramp:

1/6 Vidi galeriju Melanija Tramp Foto: Printscreen/ X, Deccio Serrano/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia, Pool / Zuma Press / Profimedia

Serija će pratiti Melaniju Tramp na početku drugog mandata njenog supruga, a trebalo bi da pruži uvid u njen privatni život i humanitarni rad.

Finansijski promašaj filma "Melanija"

Prethodni, kontroverzni dokumentarac "Melanija" u produkciji Amazon MGM Studiosa pratio ju je 20 dana uoči druge inauguracije Donalda Trampa i za Amazon je predstavljao značajan finansijski gubitak. Prema pisanju New York Timesa, Amazon je produkcijskoj kući Melanije Tramp platio 40 miliona dolara za prava na film,a na marketing je potrošio dodatnih 35 miliona dolara.

Foto: Brendan SMIALOWSKI / AFP / Profimedia

Navodi se da je 28 miliona dolara od tog iznosa isplaćeno direktno prvoj dami. Izveštaj o finansijskim prilivima, koje je u junu objavila Kancelarija za vladinu etiku SAD, otkrio je da je film "Melanija" porodici Tramp doneo 10,71 milion dolara prihoda od ugovora o licenci.

Film je režirao Bret Ratner, što je bio njegov prvi projekat nakon više godina pauze. Pauza je usledila nakon što ga je niz žena, među kojima i glumica Olivija Man, optužio za seksualno zlostavljanje.

Kritike i kontroverze

Film je u bioskopima zaradio samo 16,6 miliona dolara na svetskom nivou, dok je njegov ukupni budžet iznosio 75 miliona dolara. Kritika ga je ocenila izuzetno loše, a privukao je i pažnju američkih zakonodavaca. Mnogi su javno postavili pitanje da li je dokumentarac prekršio savezne zakone koji se odnose na podmićivanje.

Osnivač Amazona Džef Bezos branio je investiciju i nazvao je "dobrom poslovnom odlukom". Insistirao je na tome da poslovanje njegove kompanije s Trampom nije politički motivisano.

Džef Bezos otkrio da ga zaposleni lažu pa okrenuo jedan broj Foto: Shutterstock

U recenziji filma "Melanija" na portalu Euronews Culture, film je opisan kao "narcisoidni portret privilegije". U tekstu je stajalo i da se radi o "ciničnom pokušaju Džefa Bezosa da se dodvori Trampu", te o "antidokumentarističkom otimanju novca koje su organizovali ljudi kojima je stalo samo do zarade i širenja praznih mitova za jačanje brenda Tramp".

Datum izlaska nove serije o Melaniji Tramp još nije objavljen, a prva dama se o projektu još nije javno oglasila.

Video: Da li posle dokumentarnog filma znamo više o Melaniji Tramp