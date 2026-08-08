kaže da to "nije predsednički"

kaže da to "nije predsednički"

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Dok njegove nastupe publika nagrađuje aplauzom, Donald Tramp otkriva da ih Melanija ne gleda s istim oduševljenjem.Ples i imitacije, smatra, nisu u skladu s predsedničkom ulogom

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država, Donald Tramp, tokom govora u Las Vegasu otkrio je da njegova supruga Melanija ne odobrava neke od njegovih najprepoznatljivijih nastupa pred publikom. Prema njegovim rečima, često mu poručuje da ples i imitacije koje izvodi na sceni "nisu predsedničke".

Prva dama smatra da takvo ponašanje nije "predsedničko"

Američki predsednik najpre je pohvalio dokumentarni film svoje supruge "Melania: Twenty Days to History", nazvavši ga "najboljim filmom godine". Zatim je ispričao kako Melanija reaguje na njegovu imitaciju dizačica tegova, koju povremeno izvodi dok je na sceni.

"Ona mrzi kad oponašam muškarce u ženskom sportu", rekao je Tramp okupljenima, nakon čega je ponovo izveo imitaciju, podižući šake i praveći grimase.

U galeriji pogledajte fotografije Donalda Trampa i Melanije Tramp:

1/31 Vidi galeriju Donald i Melanija Tramp na proslavi 250. godišnjice postojanja SAD i Dana nezavisnosti SAD u Vašingtonu Foto: Mark Schiefelbein/AP

Opisao je i razgovor koji navodno vode nakon takvih nastupa. "Rekao sam joj: 'Gledaj, možda nije predsednički, ali pobedio sam na izborima s ogromnom razlikom, tako da ne znam'", prepričao je.

Tramp je poznat po svom "plesu", Melanija ni to ne odobrava

Melaniji se, tvrdi Tramp, ne sviđa ni njegov zaštitni znak s političkih skupova, "ples" koji već godinama izvodi. "Ona mrzi kad plešem", rekao je, te dodao da pokušava da joj objasni kako publika to želi da vidi.

Foto: Maxine Wallace - Pool via CNP / INSTAR Images / Profimedia

"Rekao sam joj: 'Svi žele da plešem'". Melanija mu je, prema njegovim rečima, odgovorila: "Dragi, to nije predsednički".

Tramp joj je potom rekao da se publici njegov ples zaista sviđa, ali ona je ostala pri svom stavu i ocenila da su ljudi prema njemu jednostavno "pristojni".

Donald i Melanija Tramp na večeri dopisnika Bele kuće u Vašingtonu Foto: RS/MPI / Capital pictures / Profimedia

Tramp je taj ples počeo redovno da izvodi u predsedničkoj kampanji 2020. godine, a zadržao ga je i šest godina kasnije. Najčešće je plesao uz pesmu "YMCA" sastava Village People.

Korišćenje te pesme ranije je izazvalo nesuglasice s bendom. Viktor Vilis, pevač Village Peoplea, javno je isticao da ne podržava Trampa, te da su od njega tražili da prestane da koristi njihovu muziku na političkim skupovima.

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