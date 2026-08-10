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Napetost na britanskom dvoru dostižu vrhunac, ali ovog puta nisu posredi loši odnosi sa princem Harijem.

Iako poslednjih nekoliko godina traje porodični "rat" između britanskog kralja Čarlsa IIIi princa Vilijama sa princem Harijem i Megan Markl, ovog puta se priča o lošim odnosima između aktuelnog i budućeg britanskog kralja.

Kako komentariše kraljevski stručnjak Pelhem Tarner, kralj Čarls III je ogorčen jer su princ Vilijam i Kejt Midlton pokazali nepoštovanje prema njegovoj supruzi, kraljici Kamili.

kraljica Kamila
Kraljica Kamila Foto: Chris Radburn / PA ROTA - B68 / Avalon / Profimedia

Kako piše Express.com kap koja je prelila čašu bio je nedavni događaj kada su princ i princeza od Velsa prošli pored Kamile bez tradicionalnog naklona.

- Prošli su pokraj kraljice bez naklona, što su mnogi protumačili kao javni čin prkosa - rekao je Pelham Turne.

Kejt Midlton, Princ Vilijam
Princ Vilijam i Kejt Midlton Foto: Stefan Rousseau, PA Images / Alamy / Profimedia

Upućeni tvrde da Čarls ovaj potez ne može da zaboravi, pa se šuška kako između "Kamile i Vilijama i Kejt nema mnogo porodične ljubavi".

Kralj Čarls je odlučio da bezrezervno stane uz svoju suprugu i da podseti Vilijama da kruna još uvek nije prešla u njegove ruke.

Izgleda da je njegova osveta počela. Kao "javni odgovor i prkos" na ponašanje starijeg sina, kralj je zauzeo izuzetno pomirljiv stav prema princu Hariju, za kojeg se šuška da se sprema da se sa Megan Markl vrati u Veliku Britaniju.

Megan Markl, princ Hari
Megan Markl, princ Hari Foto: BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

 Tokom nedavne posete vojvode od Saseksa Ujedinjenom Kraljevstvu, Čarls je učino sve da im izađe u susret. Taj čin dobre volje nije se dopao Vilijamu i Kejt što je dodatno produbilo raskol.

(Kurir.rs/Glossy)

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