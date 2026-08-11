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Bred Pit godinama je otvoreno govorio o borbi sa alkoholom i putu koji je prošao kako bi ponovo preuzeo kontrolu nad svojim životom. Međutim, holivudski glumac sada je iznenadio priznanjem da više ne živi u potpunoj apstinenciji.

U velikom intervjuu za magazin „Eskvajer“, 62-godišnji Pit otkrio je da je nakon sedam godina trezvenosti ponovo počeo da pije alkohol. Tvrdi da danas sebi dozvoljava nekoliko čaša vina, ali samo uz strogo postavljene granice.

Ponovo počeo da pije

Glumac je objasnio da se više ne smatra potpuno treznim, iako veruje da je sada njegov odnos prema alkoholu znatno drugačiji nego ranije.

Bred Pit Foto: BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

„Bio sam trezan sedam godina. A onda sam ponovo počeo“, priznao je Pit uz osmeh, a potom objasnio da sada pije „na uzdržaniji način“.

Ipak, svestan je koliko lako može da izgubi kontrolu.

„Nekoliko puta sam postao previše samouveren, rekao sam: ‘Da, ne, nije dobro za mene.’ Ne u velikim količinama.“

Pit danas može da popije vino, ali naglašava da sebi ne dozvoljava preterivanje.

„Ali ne mogu da popijem puno. Moram biti profesionalan u vezi s tim“, rekao je glumac u intervjuu za „Eskvajer“.

Godine borbe

Bred Pit neprepoznatljiv na snimanju filma Jahači Foto: BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Bred Pit prvi put je javno progovorio o problemima sa alkoholom 2017. godine, nakon kraha braka sa Anđelinom Džoli. Tada je priznao da se ne seća nijednog dana od završetka fakulteta tokom kojeg nije pio alkohol ili konzumirao marihuanu.

Kasnije je otkrio da je godinu i po dana posećivao sastanke Anonimnih alkoholičara. Posebno je zahvalio kolegi Bredliju Kuperu, za kojeg je rekao da mu je pomogao da započne trezveniji život.

Iako se dugo činilo da je glumac iza sebe ostavio najteži period, sada je otkrio koliko je duboka bila kriza kroz koju je prolazio dok se suočavao sa složenim porodičnim problemima.

Na ivici ponora

Pit tvrdi da zbog urođenog optimizma nikada nije bio osoba sklona samoubistvu. Ipak, postojao je trenutak u kojem mu se činilo da više ne postoji izlaz iz bola koji je osećao.

Pogledajte u galeriji njegove fotografije sa novom devojkom:

1/6 Vidi galeriju Bred Pit i Ines de Ramon na premijeri filma "F1" Foto: Nancy Kaszerman/Zuma / SplashNews.com / Splash / Profimedia

„Bol je bila toliko snažna da sam mogao da osetim hladan čelik metka u svojoj glavi i to mi je delovalo kao olakšanje“, opisao je jedan od najmračnijih trenutaka u životu.

Glumac je naglasio da nije nameravao da sebi oduzme život, ali mu je to iskustvo pomoglo da razume zbog čega čovek u trenutku potpunog očaja može da pomisli na samoubistvo.

„Tada sam shvatio da je samoubistvo zapravo samo potraga za olakšanjem od bola“, rekao je Pit, dodajući da su se kod njega gotovo istovremeno probudili „neverovatni instinkti za preživljavanje“.

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