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Paris Džekson (28) je u novom gostovanju u podkastu "Call Her Dadd" podelila dosad nepoznate detalje o odrastanju uz oca, Majkla Džeksona.

Iako je prve godine života provela na čuvenom imanju Neverland, naglasila je da tamo zapravo nije odrasla. "Bilo nam je potpuno jasno da sve te atrakcije nisu namenjene nama. Bile su tu za bolesnu i ugroženu decu koja nisu imala priliku da odu u Diznilend", objasnila je.

U galeriji pogledajte fotografije Paris Džekson:

1/10 Vidi galeriju Paris Džekson godinama se borila sa zavisnošću od droge i alkohola Foto: Profimedia, Printscreen/Instagram/ParisJackson

Neobično detinjstvo

Otkrila je da je u porodici vladao strogi red, te da su morali redovno da obavljaju kućne poslove i pišu domaće zadatke ako su hteli vikendom da uživaju u zabavnim sadržajima. Sličan režim važio je i za gledanje televizije, koju su često smeli da prate samo bez zvuka, analizirajući je kao filmsko delo.

Osvrnula se i na nošenje maski u javnosti, istakavši da joj to kao detetu nije bilo strašno: "Govorili su nam da ćemo tako moći nesmetano da izlazimo jer nas niko neće prepoznati."

U galeriji pogledajte kako izgleda čuveni Neverland, imanje Majkla Džeksona:

1/6 Vidi galeriju Statue dece na ranču Majkla Džeksona "Neverland" Foto: b77 / Zuma Press / Profimedia

Uprkos neobičnom odgoju, oca pamti kao izuzetno duhovitog i svog najboljeg prijatelja.

Borba sa zavisnošću i potpuni preokret u životu

Nakon očeve smrti 2009. godine usledio je izuzetno težak period i naglo prilagođavanje na spoljni svet. Paris je otvoreno priznala da je borba sa zavisnošću započela jako rano, još u osnovnoj školi, kada je u supstancama tražila način da pobedi nemir i nezadovoljstvo sobom. Rekla je kako je već sa sedam ili osam godina počela da traži nešto što bi joj pomoglo da promeni način na koji se oseća, dok su problemi sa zavisnošću počeli u osmom ili devetom razredu.

Majkl Džekson Foto: g49 / Zuma Press / Profimedia

Prekretnica se dogodila početkom 2020. godine, kada je, kako sama kaže, "dotakla dno" i odlučila se na potpunu treznost. Nakon što je raskinula veridbu s partnerom Džastinom Longom, prošla je kroz veliku životnu promenu. Danas ističe da je konačno posložila prioritete i da joj je protekla godina bila najbolja i najmirnija u životu.

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