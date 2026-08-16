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Pevačica i glumica Paris Džekson otvorila je dušu o trenutku kada je kao petnaestogodišnjakinja prvi put upoznala svoju majku Debi Rou. Otkrila je kako se njihov odnos razvijao bez velikih očekivanja, što im je omogućilo da izgrade snažnu i prirodnu povezanost.

Ćerka pokojnog kralja popa, Majkla Džeksona, u nedavnoj epizodi podkasta "Call Her Daddy" je podelila intimne detalje o svom detinjstvu i potrazi za odgovorima o svom poreklu.

U galeriji pogledajte fotografije Paris Džekson:

1/7 Vidi galeriju Paris Džekson Foto: CraSH / Shutterstock Editorial / Profimedia, Laurent VU / Sipa Press / Profimedia, Lionel GUERICOLAS / MPP / Sipa Press / Profimedia

Iako je za majku počela da ispituje još kao devojčica, pravi susret i zbližavanje usledili su tek u njenim tinejdžerskim godinama. "Povezale smo se kad sam imala oko 15 godina, a onda smo stvarno počele da se zbližavamo pred kraj tinejdžerskih godina", kaže Paris.

Foto: k03 / Zuma Press / Profimedia

Susret bez očekivanja

Sam susret nije bio prožet velikom nervozom, već je opisan kao vrlo ležeran. Paris se prisetila tog dana: "Sećam se da sam sišla dole, a ona je bila u dnevnoj sobi s mojom bakom. Ušla sam. Samo sam rekla: 'Hej, mama', a ona je rekla 'Zdravo'. Sela sam. Razgovarale smo na trenutak. Onda smo izašle napolje i samo se družile".

"Kada u nešto uđem bez očekivanja, to stvara ovaj stvarno kul prostor da nešto organsko jednostavno procveta", istakla je govoreći o njihovoj dinamici. Smatra da ulaženje u odnose s unapred postavljenim ciljevima može da dovede do razočaranja ili ogorčenosti.

Rou i Džekson bili su u braku od 1996. do 2000. godine, nakon čega je pevač dobio puno starateljstvo nad decom. Nakon razvoda, Debi Rou se povukla iz javnosti i živela mirnim životom baveći se uzgojem konja u Kaliforniji.

Paris Džekson Foto: Lionel GUERICOLAS / MPP / Sipa Press / Profimedia

Do pomirenja s ćerkom došlo je 2013. godine uz podršku bake Ketrin Džekson, u periodu kada je Paris prolazila kroz teške tinejdžerske trenutke. Danas njihova povezanost nastavlja da se razvija, a povremene fotografije na društvenim mrežama svedoče o njihovom bliskom odnosu i zajedničkom vremenu.

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