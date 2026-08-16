Ćerka Majkla Džeksona je majku prvi put srela kad je imala 15 godina: Konačno progovorila o detaljima iz detinjstva
Pevačica i glumica Paris Džekson otvorila je dušu o trenutku kada je kao petnaestogodišnjakinja prvi put upoznala svoju majku Debi Rou. Otkrila je kako se njihov odnos razvijao bez velikih očekivanja, što im je omogućilo da izgrade snažnu i prirodnu povezanost.
Ćerka pokojnog kralja popa, Majkla Džeksona, u nedavnoj epizodi podkasta "Call Her Daddy" je podelila intimne detalje o svom detinjstvu i potrazi za odgovorima o svom poreklu.
U galeriji pogledajte fotografije Paris Džekson:
Iako je za majku počela da ispituje još kao devojčica, pravi susret i zbližavanje usledili su tek u njenim tinejdžerskim godinama. "Povezale smo se kad sam imala oko 15 godina, a onda smo stvarno počele da se zbližavamo pred kraj tinejdžerskih godina", kaže Paris.
Susret bez očekivanja
Sam susret nije bio prožet velikom nervozom, već je opisan kao vrlo ležeran. Paris se prisetila tog dana: "Sećam se da sam sišla dole, a ona je bila u dnevnoj sobi s mojom bakom. Ušla sam. Samo sam rekla: 'Hej, mama', a ona je rekla 'Zdravo'. Sela sam. Razgovarale smo na trenutak. Onda smo izašle napolje i samo se družile".
"Kada u nešto uđem bez očekivanja, to stvara ovaj stvarno kul prostor da nešto organsko jednostavno procveta", istakla je govoreći o njihovoj dinamici. Smatra da ulaženje u odnose s unapred postavljenim ciljevima može da dovede do razočaranja ili ogorčenosti.
Rou i Džekson bili su u braku od 1996. do 2000. godine, nakon čega je pevač dobio puno starateljstvo nad decom. Nakon razvoda, Debi Rou se povukla iz javnosti i živela mirnim životom baveći se uzgojem konja u Kaliforniji.
Do pomirenja s ćerkom došlo je 2013. godine uz podršku bake Ketrin Džekson, u periodu kada je Paris prolazila kroz teške tinejdžerske trenutke. Danas njihova povezanost nastavlja da se razvija, a povremene fotografije na društvenim mrežama svedoče o njihovom bliskom odnosu i zajedničkom vremenu.
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