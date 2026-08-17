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Američka glumica Hejden Penetijer, koju publika pamti po ulogama u TV serijama "Heroji" i "Nešvil", preminula je u 36. godini, a njenu porodicu velika tragedija zadesila je i 2023. godine kada je preminuo i njen rođeni brat, Jensen Penetijer.

Mladi glumac i likovni umetnik Jensen Penetijer iznenada je preminuo u 28. godini u svom stanu u okolini Njujorka. Prema navodima bliskih izvora, Jensen se pre smrti nosio sa depresijom i zastojem u karijeri, osećajući pritisak sa više strana. Ljudi iz okruženja ove porodice isticali su da je Hejden bila duboko potresena, budući da joj je brat bio najbliži oslonac u životu.

Detalji o tragičnoj smrti

Policijski izveštaji otkrili su da su Jensena u bezsvesnom stanju pronašli prijatelji, zabrinuti jer se nije pojavio na dogovorenom susretu. U pokušaju da ga spasu, odmah su započeli reanimaciju i pozvali hitnu pomoć, dok je jedan od njih stupio u kontakt sa njegovim ocem Alanom.

Otac je ubrzo stigao na lice mesta, napomenuvši da se čuo sa sinom veče pre toga i da ništa nije ukazivalo na tragediju. Uprkos naporima prijatelja i lekara, mladiću nije bilo spasa i proglašen je mrtvim po dolasku saniteta, bez vidljivih tragova fizičkih povreda.

Umetnički rad i poslednji dani

Brat i sestra su održavali blizak odnos, a jedna od njihovih poslednjih zajedničkih fotografija nastala je kada ga je Hejden šišala uoči samog ishoda. Mladi umetnik bio je posvećen uličnoj umetnosti i grafiterstvu, pa je na svojim profilima redovno delio radove i momente iz privatnog života.

U trenutku kada se život ugasio, radio je na nekoliko kulinarskih i filmskih projekata. Na svom sajtu ostavio je zapis o tome kako je kroz umetnost pokušavao da se izbori sa frustracijama koje mu je donosila glumačka profesija.

Glumičina borba sa zavisnošću

Tragedija sa bratom usledila je nakon perioda u kom je Hejden javno progovorila o sopstvenoj borbi sa opijatima i alkoholom. Glumica je priznala da su njeni problemi počeli još u ranoj mladosti, a drastično su se pogoršali nakon rođenja ćerke Kaje i suočavanja sa postporođajnom depresijom.

Pogledajte u galeriji fotografije Hejden Penetijer:

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Kombinacija mentalnih poteškoća i zavisnosti dovela je do srceparajućeg poteza – odlukom da starateljstvo i brigu o devojčici u potpunosti preuzme otac deteta, Vladimir Kličko. Hejden je kasnije otvoreno govorila o tom bolnom procesu i naporima da preuzme kontrolu nad svojim životom.

Podsetimo, ranije ove godine, Panetijer je objavila svoje memoare "Ovo sam ja: Obračun", u kojima je govorila o svojim iskustvima sa postporođajnom depresijom, zavisnošću i oporavkom.

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