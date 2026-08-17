UMRLA VELIKA LJUBAV VLADIMIRA KLIČKA I MAJKA NJEGOVOG DETETA: Poznata holivudska glumica, zvezda Vriska i Nešvila, preminula u 36. godini (FOTO)
Američka glumica Hejden Penetijer, najpoznatija po ulogama u TV serijama "Heroji" i "Nešvil", preminula je u 36. godini.
- Sa dubokom tugom delimo tragičnu smrt naše voljene Hejden. Bila je neverovatna svetlost i sila prirode koja je donela neizmernu ljubav i radost svima koji su je poznavali - i milionima koji su je gledali na ekranu - rekao je njen otac Skip u izjavi za američkog partnera Skaja, NBC News.
U galeriji pogledajte fotografije Hejden Penetijer:
Njen otac je zatim zatražio privatnost jer "naša porodica treba vremena da prebrodi ovaj nezamislivi gubitak". Penetijer je takođe glumila u franšizi horor filmova "Vrisak".
Ranije ove godine, Panetijer je objavila svoje memoare "Ovo sam ja: Obračun", u kojima je govorila o svojim iskustvima sa postporođajnom depresijom, zavisnošću i oporavkom.
Odrekla se starateljstva nad detetom
To je dovelo do njene odluke da se odrekne starateljstva nad svojim jedinim detetom Kajom 2018. godine, koje deli sa bivšim partnerom Vladimirom Kličkom, ukrajinskim profesionalnim bokserom.
Penetijer se prvi put pojavila u reklamama kada je imala samo 11 meseci - i kasnije je postala dečja glumica sa ulogama u sapunicama, uključujući "Jedan život za živeti" i "Vodeća svetlost".
Njen debi u dugometražnom filmu dogodio se kada je imala devet godina, kao naratorka i glas princeze Dot u filmu "Život bube".
Godine 2024, opisala je bol i tugu nakon što je njen mlađi brat neočekivano preminuo od nedijagnostikovane srčane bolesti prethodne godine.
- Kada izgubite nekoga koga ste videli u svim važnim trenucima u svom životu, kako stoji pored vas, to jednostavno potresa vaš svet - rekla je za emisiju "Tudej" na NBC-u.
Kurir.rs/Žena/NBC