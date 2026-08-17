Slušaj vest

Američka glumica Hejden Penetijer, najpoznatija po ulogama u TV serijama "Heroji" i "Nešvil", preminula je u 36. godini.

- Sa dubokom tugom delimo tragičnu smrt naše voljene Hejden. Bila je neverovatna svetlost i sila prirode koja je donela neizmernu ljubav i radost svima koji su je poznavali - i milionima koji su je gledali na ekranu - rekao je njen otac Skip u izjavi za američkog partnera Skaja, NBC News.

U galeriji pogledajte fotografije Hejden Penetijer:

1/9 Vidi galeriju EVO ZAŠTO JE BIVŠA KLIČKOVA VERENICA POSLALA DETE KOD OCA: Bila na ivici SMRTI, alkoholisana i puna tableta na koje se navukla! Foto: Printscreen/Youtube/People

Njen otac je zatim zatražio privatnost jer "naša porodica treba vremena da prebrodi ovaj nezamislivi gubitak". Penetijer je takođe glumila u franšizi horor filmova "Vrisak".

Ranije ove godine, Panetijer je objavila svoje memoare "Ovo sam ja: Obračun", u kojima je govorila o svojim iskustvima sa postporođajnom depresijom, zavisnošću i oporavkom.

Foto: Evan Agostini/Invision

Odrekla se starateljstva nad detetom

To je dovelo do njene odluke da se odrekne starateljstva nad svojim jedinim detetom Kajom 2018. godine, koje deli sa bivšim partnerom Vladimirom Kličkom, ukrajinskim profesionalnim bokserom.

Penetijer se prvi put pojavila u reklamama kada je imala samo 11 meseci - i kasnije je postala dečja glumica sa ulogama u sapunicama, uključujući "Jedan život za živeti" i "Vodeća svetlost".

Foto: Shanice King/246paps / MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Njen debi u dugometražnom filmu dogodio se kada je imala devet godina, kao naratorka i glas princeze Dot u filmu "Život bube".

Godine 2024, opisala je bol i tugu nakon što je njen mlađi brat neočekivano preminuo od nedijagnostikovane srčane bolesti prethodne godine.

Ne propustite Pop kultura Lekar joj je rekao da će umreti za pet godina: Velika ljubav Vladimira Klička borila se sa zavisnošću i depresijom

Foto: PLANET PHOTOS / Planet / Profimedia

- Kada izgubite nekoga koga ste videli u svim važnim trenucima u svom životu, kako stoji pored vas, to jednostavno potresa vaš svet - rekla je za emisiju "Tudej" na NBC-u.

Foto: Jörg Carstensen / AFP / Profimedia