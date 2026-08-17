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Samo nekoliko meseci pre smrti, Hejden Penetijer govorila je o budućnosti sa optimizmom koji danas njenim rečima daje gotovo bolnu težinu. Posle godina tokom kojih se borila sa zavisnošću, problemima sa mentalnim zdravljem, traumama i porodičnim gubicima, glumica je verovala da je najteži deo života konačno ostavila iza sebe.

Zvezda serija „Heroji“ i „Nešvil“ preminula je u 36. godini, a jedan od njenih poslednjih velikih intervjua sada privlači posebnu pažnju. Samo tri meseca ranije, tokom promocije memoara „This Is Me: A Reckoning“, Hejden je kod Džeja Šetija govorila o novom početku i životu kojem se, kako je tada verovala, tek vraćala.

Foto: Joe Lederer/20th Century Fox / Hollywood Archive / Profimedia

„Konačno osećam da sam sa sebe skinula svu tu tamu i negativnost“, rekla je.

A onda je dodala rečenicu koja danas zvuči sasvim drugačije:

„Zatvorila sam jedna vrata, a druga su se otvorila... Mogu da osetim sve te uzbudljive mogućnosti. Osećam da imam još mnogo života pred sobom.“

Verovala da dolaze bolji dani

Hejden je u svojim memoarima prvi put bez mnogo zadrške govorila o periodima koje je godinama pokušavala da preživi daleko od očiju javnosti. Pisala je o zavisnosti, psihičkim problemima, zlostavljanju, gubicima i dugom procesu oporavka.

Ipak, dok je promovisala knjigu, nije delovala kao žena koja želi da ostane zarobljena u prošlosti. Naprotiv, govorila je o njoj kao o zatvorenom poglavlju i činilo se da prvi put posle dugo vremena sa uzbuđenjem gleda prema onome što dolazi.

Ni tada nije tvrdila da je sve probleme zauvek rešila.

Foto: ZUMAPRESS.com / MEGA / The Mega Agency / Profimedia

U intervjuu za magazin „Momé“, objavljenom nekoliko nedelja pre njene smrti, bila je podjednako otvorena.

„Ja sam i dalje u procesu – svi smo. Prihvatam svaki dan onako kako dolazi. Radim na sebi i dajem sve od sebe“, rekla je.

Upravo u tom razgovoru dotakla se i možda najbolnije teme svog života – odnosa sa ćerkom Kajom.

Ćerka joj bila najveća briga

Hejden je Kaju dobila 2014. godine sa nekadašnjim svetskim bokserskim šampionom Vladimirom Kličkom. Nakon porođaja suočila se sa postporođajnom depresijom, a u periodu kada su njeni problemi postajali sve ozbiljniji, Kaja je nastavila da živi prvenstveno sa ocem.

Razdvojenost od ćerke ostala je jedna od tema o kojima je glumica najemotivnije govorila.

Pogledajte u galeriji njene fotografije sa Kličkom:

1/5 Vidi galeriju Hejden Penetijer i Vladimir Kličko u braku su dobili ćerku Kaju Foto: Norman Scott / Shutterstock Editorial / Profimedia, Ima Kuroda / PictureLux / Profimedia, Jörg Carstensen / AFP / Profimedia

Nije želela da se njena odluka tumači kao odricanje od deteta, već kao pokušaj da u periodu kada sama nije bila dobro Kaji obezbedi stabilnost.

„Uspela sam da nju stavim na prvo mesto bez obzira na to kako sam se ja osećala ili kroz šta sam prolazila“, rekla je.

Posebno emotivno govorila je o tome kako se nada da će njena ćerka, kada bude dovoljno odrasla, razumeti sve ono što tada možda nije mogla.

„Nadam se da će jednog dana razumeti moju priču i zašto nisam mogla sve vreme da budem sa njom.“

Ta želja pratila ju je godinama. Hejden je više puta govorila o osećaju krivice, o bolu zbog razdvojenosti i o tome koliko ju je pogađalo što su pojedini ljudi verovali da je jednostavno izabrala život bez ćerke.

Poruka drugim majkama

U jednom od poslednjih intervjua, uprkos svemu kroz šta je sama prošla, imala je ohrabrujuću poruku za druge žene koje se bore sa teškim životnim periodima.

„Jače ste nego što mislite. I bićete dobro.“

Foto: AdMedia/Starface / imago stock&people / Profimedia

U trenutku kada je izgovorila te reči, Hejden je očigledno verovala i da za nju samu dolazi mirnije vreme.

Želela je da iskustva o kojima je dugo ćutala pretvori u nešto što će pomoći drugim ljudima, zbog čega je u poslednjim mesecima života mnogo otvorenije govorila o mentalnom zdravlju.

Na promociji knjige u Los Anđelesu 26. maja ispričala je da su joj nakon javnih priznanja prilazili ljudi i govorili koliko im je njena iskrenost značila.

„Mnogo ljudi mi je prilazilo, i iz industrije i van nje, i pričalo svoje priče. Govorili su mi: ‘Zato što si govorila o svom mentalnom zdravlju, dala si mi hrabrost da budem iskren o svom i da potražim pomoć. Spasila si mi život’“, ispričala je.

Takvi susreti, kako je govorila, pomogli su joj da shvati da otvaranje najtežih poglavlja sopstvenog života ipak ima smisla.

Hejden Penetijer je odrasla pred kamerama, prošla put od dečje zvezde do jednog od prepoznatljivijih televizijskih lica svoje generacije, ali su njene poslednje godine bile obeležene pokušajem da javnosti pokaže i onu stranu života koja se nije videla na crvenim tepisima.

Zbog toga danas najviše odzvanja upravo ono što je rekla svega nekoliko meseci pre smrti.

Hejden Penetijer, Vladimir Kličko Foto: Ima Kuroda / PictureLux / Profimedia

Verovala je da je tama iza nje. Verovala je da je zatvorila jedno teško poglavlje. Radovala se novim mogućnostima.

I bila je uverena da je pred njom još mnogo vremena.

„Osećam da imam još mnogo života pred sobom“, rekla je tada.

Nekoliko meseci kasnije, preminula je u 36. godini.

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