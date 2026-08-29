Slušaj vest

Kortni Lav otkrila je da se pre nekoliko godina suočila sa ozbiljnom bolešću zbog koje je, kako kaže, zamalo izgubila život. Rokerka je u objavi na Instagramu govorila o zdravstvenoj krizi koja ju je zadesila 2019. godine, nakon što je stigla u Veliku Britaniju.

Kortni je otkrila i koliko je njeno stanje bilo ozbiljno. Kako je navela, izgubila je gotovo svu kosu, a telesna težina pala joj je na svega 45 kilograma. Lekari su joj, prema njenim rečima, govorili da bi mogla da umre.

"Imala sam jedva 45 kilograma. Rekli su mi da ću umreti, ali nisam im verovala", rekla je muzičarka.

Ipak, Kortni nije želela da prihvati takvu prognozu. Objasnila je da je još od detinjstva imala potrebu da preispituje ono što joj drugi govore, posebno kada se to nije poklapalo sa onim što sama vidi i oseća.

Svoj stav opisala je kroz neobičnu analogiju. Govorila je o situacijama u kojima bi joj neko tvrdio da je nešto crveno, dok bi ona jasno videla plavo.

"Sada samu sebe preispitujem jesu li možda bili u pravu i je li crveno bilo plavo, pa bih onda videla ljubičastu i glava bi mi eksplodirala", rekla je.

Uprkos svemu, jedna stvar kod nje nije nestala – uverenje da treba da veruje sopstvenom osećaju.

"Nikad nisam izgubila sposobnost da vidim da je crveno crveno, bez obzira na to što su mi govorili da je plavo", dodala je.

Upravo zbog toga, kada su joj lekari rekli da bi mogla da umre, odlučila je da njihovim prognozama ne poveruje.

"Zato im, kada su rekli da ću umreti, jednostavno nisam poverovala", poručila je.

Rokerka nije otkrila od koje je tačno bolesti bolovala, niti je želela da iznosi više detalja o zdravstvenoj krizi. Ipak, potvrdila je da se vremenom oporavila i da se danas oseća dobro.

"Zdrava sam, što je neverovatno", rekla je Kortni.

Kortni Lav Foto: Profimedia

Osim što se osvrnula na težak period iza sebe, muzičarka je govorila i o planovima za budućnost. Najavila je novu muziku, ali je zamolila obožavaoce za strpljenje dok odlučuje na koji način želi da je predstavi publici.

"Vratiću se. Nisam javno govorila o bolesti, niti to želim. Sada sam dobro", poručila je.

Iako je odlučila da detalje svoje bolesti zadrži za sebe, njena ispovest pokazala je koliko je period kroz koji je prolazila bio ozbiljan. Danas, nekoliko godina kasnije, Kortni Lav kaže da je zdrava i spremna za nove projekte.

(Kurir.rs/Žena)

VIDEO: Američki kritičar sabotira uspeh Dare iz Jasenovca: