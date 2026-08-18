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Dolazak fudbalera Dušana Vlahovića u Bešiktaš privukao je veliku pažnju u Turskoj, ne samo zbog zvučnog imena srpskog napadača, već i zbog načina na koji je klub predstavio svoje novo pojačanje. U promotivnom videu kojim je Bešiktaš najavio Vlahovićev dolazak pojavila se i poznata turska umetnica Hulja Avšar, koja glumi čuvenu sultaniju Safije u seriji "Sultanija Kosem", što je dodatno privuklo pažnju javnosti i navijača.

Turski fudbalski gigant Bešiktaš podelio je video pod nazivom "Društvo Crnih orlova - Uskrsnuće II", posvećen svetski poznatom srpskom fudbaleru Dušanu Vlahoviću, koji je pojačao njihov tim.

Pogledajte u galeriji kadrove Dušana Vlahovića i Hulje Avšar iz promo videa:

1/8 Vidi galeriju Dušan Vlahović i Hulja Avšar Foto: printscreen/instagram/besiktas

U transfer videu pojavila se i poznata umetnica Hulja Avšar, što nije promaklo pažnji fudbalskih navijača. Pored nje, u videu su se pojavili i poznati glumac Berkaj Ateš, nekadašnji fudbaler Bešiktaša Džepči Ujsal, kao i trener muškog košarkaškog tima Bešiktaša Dušan Alimpijević.

Video, koji su Bešiktaš i Vlahović objavili na svojim nalozima na društvenim mrežama, za kratko vreme prikupio je pola miliona, na hiljade komentara i naišao je na veoma pozitivne reakcije. Objavu je komentarisala i Hulja Avšar, u kojoj je tagovala srpskog fudbalera i napisala: "Prati orla".

Srbi na društvenoj mreži X su masovno komentarisali ovaj video. "Da mi je neko rekao da će Safije sultanija da voza Dušana Vlahovića po Istanbulu, ne bih mu verovala", glasi jedan od komentara.

Sve je urađeno u prepoznatljivom šmeku špijunskih filmova, sa Vlahovićem u glavnoj ulozi, dok završnica donosi pravi spektakl. U pozadini se čuje čuveni hit grupe ABBA „Gimme! Gimme! Gimme!“, a srpski golgeter na kraju šalje poruku koja je posebno oduševila navijače.

"Znam šta očekuju od mene. Ne brinite, spreman sam. Rođen sam spreman! Hajde da napravimo buku!", poručio je Vlahović.

Ko je Hulja Avšar?

Ime Hulje Avšar se u Turskoj decenijama vezuje se za film, muziku, televiziju, modu, sport i brojne humanitarne akcije. Tokom više od četrdeset godina karijere uspela je da ostane jedna od najuticajnijih žena turske javne scene, uprkos skandalima, kritikama i brojnim kontroverzama.

Početkom osamdesetih se prijavila na izboru lepote koji je organizovao list "Bulvar". Osvojila je prvo mesto i preko noći postala poznata širom Turske. Ipak, slavlje nije dugo trajalo. Već narednog dana titula joj je oduzeta kada je otkriveno da je prethodno bila udata za Mehmeta Tedžirlija, što je tada bilo protiv pravila takmičenja. Mnogi su verovali da je njena karijera završena pre nego što je i počela.

Skandal joj je otvorio vrata filmske industrije, pa je iste godine dobila jednu od glavnih uloga u filmu "Haram". Kasnije je više puta govorila da danas na taj događaj gleda potpuno drugačije nego tada.

Usledio je vrtoglav uspon. Tokom narednih godina snimila je više od sedamdeset filmova i televizijskih ostvarenja, sarađujući sa najvećim imenima turske kinematografije.

Iako je gluma bila temelj njene karijere, Hulja se nije zaustavila na filmu. Sredinom devedesetih potpuno se posvetila muzici i objavila album „Yarası Saklım“, koji je postao najprodavanije izdanje u njenoj karijeri, dok su njeni spotovi redovno izazivali pažnju medija.

Hulja Avšar kao sultanija Safije u seriji "Sultanija Kosem":

1/24 Vidi galeriju Hulja Avšar kao sultanija Safije u seriji "Sultanija Kosem" Foto: Umut Volkan KINCIR 5372359616 uv, printscreen/youtube/Muhteşem Yüzyıl: Kösem

Hulja je u Srbiji najpoznatija po ulozi u sultanije Safije u istorijskom spektaklu "Sultanija Kosem", koji se emituje na Kurir televiziji. Kada je 2015. godine prihvatila ulogu sultanije Safije, publika je dobila priliku da je vidi u potpuno drugačijem izdanju. Safije nije bila samo moćna vladarka iz senke, već žena koja vešto koristi inteligenciju, iskustvo i političku mudrost kako bi sačuvala svoj uticaj u Osmanskom carstvu. Kritičari su ocenili da je upravo Huljina harizma liku dala posebnu težinu, zbog čega se njena interpretacija i danas ubraja među najuspešnije u seriji.

Sama Hulija Avšar govorila je da ju je uloga privukla jer nije reč o klasičnom negativcu. Safije je žena koja razmišlja nekoliko poteza unapred, koristi inteligenciju umesto sile i veruje da opstanak dinastije opravdava i najteže odluke. Upravo ta slojevitost bila joj je jedan od najvećih glumačkih izazova.

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