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Kraljica Ranija, Lejdi Di arapskog sveta, četvrti put je postala baka. Ovog puta - dvostruka radost u najmoćnijoj jordanskoj porodici, budući da je princeza Iman, starija ćerka ikone gracioznosti i Abdulaha II, rodila blizance. Jedna beba dobila je ime po baki, koja ne krije koliko je ponosna, a dirljiva fotografija koju je objavila na Instagramu jedan je od najlepših prizora koji ćete videti ovih dana.

"Zdrave, srećne, i konačno ovde. Toliko dugo smo čekali da vas upoznamo!", napisala je kraljica Ranija pored fotografije koja je za svega nekoliko časova "zaradila" više od pola miliona lajkova. Tom prilikom, jedna od najotmenijih žena današnjice otkrila je i kako se zovu bliznakinje koje su pre nekoliko dana ugledale svet: jedna je Talija, dok je druga dobila ime po baki – Ranija.

Teško je reći šta je dirljivije, da li imena ili prizor ponosnog kraljevskog para, Abdulaha II i njegove lepe supruge, koji u naručju nežno i sa blagim osmehom na usnama drže tek rođene devojčice. Sestrama se, nema sumnje, najviše obradovala jednogodišnja Amina, starija ćerka princeze Iman, jer je dobila društvo za igru.

I prestolonaslednik Husein iskoristio je priliku da javno čestita sestri i njenom suprugu, biznismenu Džamilu Aleksanderu Termiotisu, poslavši im emotivnu poruku na popularnoj društvenoj mreži. "Veliki blagoslov i milost od Boga", naveo je princ, koji je pre dve godine takođe postao otac devojčice. Mala Iman, koja je dobila ime po tetki, prvo je unuče jordanskog kraljevskog para.

Kraljica Ranija Foto: Balkis Press/ABACA / Shutterstock Editorial / Profimedia

Kraljica Ranija ne krije da uživa u ulozi bake, i često sa pratiocima deli prizore koji pružaju uvid u porodični život i atmosferu iz palate u Amanu. A dece u rezidenciji – sve više, na radost svih koji u njoj žive. S obzirom na to da su i sami podigli četvoro, Ranija i njen suprug sjajno se snalaze u novonastaloj situaciji.

A srećna porodica će se, nema sumnje, u budućnosti proširiti, pošto imaju još dvoje mlađe dece. Princeza Salma nedavno je postala prva žena pilot borbenog aviona u istoriji jordanskih oružanih snaga, dok princ Hašem studira u Vašingtonu.

(Kurir.rs/Žena)

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