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Natali Harp, bivša televizijska voditeljka konzervativne američke mreže One America News, izvršna je asistentkinja američkog predsednika Donalda Trampa od 2025. godine. Njena bliskost sa predsednikom privukla je veliku pažnju poslednjih godina, a prema rečima Trampovog biografa Majkla Volfa, izazvala je i tihu napetost između Harp i prve dame Melanije Tramp.

Kako Volf tvrdi, Harp (35) koja je 20 godina mlađa od Melanije Tramp, postala je gotovo nerazdvojna od Donalda Trampa, dok se prva dama poslednjih godina sve više povlači iz javnosti. Prema njegovim rečima, gospođa Tramp pojavila se u javnosti 47 puta tokom 2025. godine, nakon Trampove inauguracije 20. januara, dok je u prvih sedam meseci ove godine imala 38 javnih pojavljivanja.

U svom biltenu, Volf se osvrnuo na period Trampove predsedničke kampanje 2024. godine, tvrdeći da je Melanijin nastup pored supruga bio i te kako pažljivo isplaniran.

„Melanija, čiji su nastupi sa suprugom bili pažljivo dogovoreni i koreografisani, ne bi se pojavila da je Harp bila prisutna. Pošto je Harp uvek bila prisutna, Melanije nije bilo pa se pojavljivala sa suprugom samo u poslednjoj nedelji kampanje“, napisao je pomenuti autor.

Volf ističe da je Harp pokušavala da ostane blizu Trampa čak i tokom njegovih putovanja. Kada je Tramp preselio svoju kampanju iz Palm Biča u svoj golf klub u Bedminsteru, 2023. godine, Harp navodno nije dobila svoju sobu.

To nju nije sprečilo da pronađe način da ostane blizu njega. Prvo je navodno postavila krevet u prostorijama za sobarice, a zatim je, prema rečima biografa, „kampovala“ u ženskoj svlačionici.

Volf napominje da je sve veća bliskost između Trampa i njegove asistentkinje dodatno uticala na odnos predsednika i prve dame. Dalke navodi da Melanija nije želela da se potpuno preseli u Vašington nakon što se Tramp vratio u Belu kuću, pa je rešila da deo vremena provede u Njujorku.

„Osim u ceremonijalnim prilikama ili u strogo zvaničnom svojstvu, ona se odrekla uloge supruge. Praktično govoreći, za nju nema mesta“, napisao je Volf.

Donald i Melanija Foto: JOE RAEDLE / Getty images / Profimedia

Napomene radi, u pitanju su tvrdnje Majkla Volfa, Trampovog biografa, a ne potvrđene činjenice o odnosu između predsednika i njegove asistentkinje. Volf je ranije bio u pravnom sporu sa Melanijom Tramp, što je takođe kontekst koji treba imati na umu kada se čitaju njegovi navodi, piše The Guardian.

(Kurir.rs/Žena)

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