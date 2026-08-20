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Megan Markl i princ Hari su se i te kako potrudili da ubede svetsku javnost da im je život u Velikoj Britaniji bio nepodnošljiv i da u Americi žive svoj san, slobodni od medijskog pritiska i protokola, ali i mnogih drugih ograničenja koja su namenuta članovima britanske kraljevske porodice. Nisu štedeli negativne reči u kritikama o monarhiji i javnosti. Bez obzira na motive, izazvali su ogroman broj skandala koji su narušili reputaciju dinastije. I nakon svega... rešili su da se vrate u London.

Princ Hari i Megan Markl u prvim redovima na utakmici Dodžersa u Los Anđelesu Foto: Canadian Press / Shutterstock Editorial / Profimedia

Toliko se raspravljalo da li će se princ Hari i Megan Markl pomiriti sa kraljem Čarlsom nakon niza afera, da bi se u julu sastali sa monarhom što je takođe bio presedan. Taj sastanak je bio uvod u najveći preokret nakon Megzita.

Megan Markl i princ Hari vratiće se do kraja meseca sa svojom decom, Lilibet i Arčijem, u Veliku Britaniju, na duži period na šta ukazuje i najava da će dečak i devojčica pohađati školu u domovini svog oca.

Izvori su nedavno sugerisali da Hariju i te kako nedostaje Britanija, kao i da je gledajući rođendanski portret svoje bratnice, princeze Šarlot, zažalio zašto njegova deca ne odrastaju poput ćerke Kejt Midlton i princa Viljama. Nostalgija je samo deo razloga za veliki povratak, a na društvenim mrežama ne štede vojvotkinju i vojvodu od Sakseksa nakon vesti o preokretu.

"Bankrotirali su pa se vraćaju", "Nema više američkog sna", "Amerikancima će laknuti", komentarišu.

Ni Megan Markl ni princ Hari nisu štedeli najistaknutije članove monarhije, pa su od Megzita donedavno ovako govorili.

Megan Markl, princ Hari Foto: Netflix / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Vojvotkinja i vojvoda su u nizu dokumentaraca i intervjua na prilično negativan način pričali o dvoru, iako su sledili jedno pravilo - bez direktnih optužbi i imenovanja "optuženih". Hari je umeo da naknadnim izjavama "popravlja" štetu koja je ionako bila teško nadoknadiva. Kritikovali su ih da manipulišu nedovršenim pričama i da nisu iskreni u tvrdnji da su iz Britanije pobegli zbog medijskog pritiska jer su onda toliko jurili za tom pažnjom. I pritom su dobijali odličan honorar za iznošenje "porodičnog prljavog veša".

"Treba da budete moćne žene, a ne princeze zarobljene u bajci"

Megan Markl je 2014. na svom blogu The Tig komentarisala venčanje Kejt Midlton i princa Vilijama koje je organizovano 2011. u Londonu. Na toj stranici nazvanoj po njenom omiljenom vinu bavila se temama kao što su hrana, moda, zdravlje i putovanja, kao i temama o politici i filantropiji.

Megan je poručila da devojke treba da postanu moćne žene u stvarnom životu, a ne žene ubačene u bajku, piše Daily mail.

"Ovde definitivno ne govorimo o Pepeljugi. Devojčice sanjaju da budu princeze. Ja sam se, na primer, bavila Širom, princezom moći. Šira je sestra blizanka Himena i kraljevska buntovnica sa mačem, poznate po svojoj snazi. Čini se da odrasle žene zadržavaju tu fantaziju iz detinjstva. Pogledajte samo pompu i okolnosti koje okružuju kraljevsko venčanje i beskrajne razgovore o princezi Kejt".

Izvor blizak njoj rekao je za People da The Tig nije zatvoren po nalogu kraljevske porodice uoči njene veridbe sa Harijem 2017. godine.

Kejt i Megan Foto: Profimedia

"Muškarci u mojoj porodici žene se po šablonu"

Princ Hari je 2022. u Netflikosovoj seriji "Harry and Meghan" pričao o "pravilima" o svojoj porodici. Ovaj komentar se tumačio kao indirektna prozivka Vilijama iako nije navedeno njegovo ime: “Za toliko ljudi u porodici, naročito je to očigledno kod muškaraca, može da postoji iskušenje ili želja da se venčaju sa nekim ko se uklapa u kalup, a ne sa onim sa kojim su možda preodređeni da budu", prenosi independent.co.uk.

Kraljevska porodica Foto: ALPR/AdMedia / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Mnogi su to ocenili kao opasku da se Vilijam oženio birajuću ženu podesnu njegovom položaju i očekivanjima pa su isticali da su takve reči princu sigurno smetale. "Razlika između donošenja odluka glavom ili srcem. A moja mama je većinu svojih odluka, ako ne i sve, donosila iz srca. A ja sam mamin sin", poručio je.

Hari je više puta u većoj ili manjoj meri direktno pričao i o ocu, kralju Čarlsu i kraljici Kamili.

Komentari o rasizmu

Megan Markl i princ Hari gostovali su 2020. u emisiji Opre Vinfri gde su pričali o kraljevskoj porodici. Razgovor je doneo niz eksplozivnih detalja.

"Nisu želeli da zaštite mene i mog supruga", rekla je Megan, ali je naglasila da je kraljica bila divna i svoj odnos sa njom uporedila je sa odnosom bake i unuke. Poručila je da je Palata bila spremna da laže kako bi zaštitila ostale članove porodice, umesto da ispravi laži o njoj.

Citiramo: "Tek kada smo se venčali i kada je sve počelo da se pogoršava, shvatila sam da ne samo da nisam zaštićena već i da su spremni da lažu kako bi zaštitili ostale članove porodice, ali da nisu bili spremni da kažu istinu kako bi zaštiti mene i mog supruga".

Princ Hari, princ Vilijam, Megan Markl, Kejt Midlton Foto: Paul Grover / AFP / Profimedia

Napomenula je da je, dok je bila u prvoj trudnoći, bilo "zabrinutosti i razgovora o tome koliko bi njegova koža mogla da bude tamna kada se rodi". "To mi je Hari preneo, to su bili razgovori porodice sa njim", poručila je.

Opra je pokušala da sazna koji član porodice je upućivao takve komentare. “Nikada nećemo otkriti taj razgovor”, rekli su, a Hari je dodao: “U to vreme je bilo neprijatno, bio sam malo šokiran", piše time.com.

Princ Hari je kasnije u intervjuu za ITV napravio je ogroman obrt odbacivši tvrdnju da su on i njegova supruga Megan Markl optužili britansku kraljevsku porodicu za rasizam. Hari je demantovao da je takva optužba izrečena u razgovoru sa Oprom Vinfri 2021. godine pa napomenuo da je to bio zaključak britanske štampe. Ipak, ostao je pri tvrdnji Megan Markl da je neko sa dvora bio zabrinut zbog kože njihovg sina Arčija Harisona, ali je naglasio da nikada neće reći ko je to bio. Razgovor je ovako tekao. "Da li je Megan rekla da su oni rasisti?", pitao je voditelj Tom Bredbi.

"Bilo je - bilo je zabrinutosti oko boje kože Arčija", odgovorio je Hari. "Da li je to rasizam", dodao je Tom.

"Ne, ne bih živeo u takvoj porodici", rekao je Hari pa je komentari o boji koži malenog Arčija okarakterisao kao nesvesnu predrasudu. Ali jednom kada se prizna ili vam se ukaže kao pojedincu ili kao instituciji da imate nesvesnu predrasudu, dobijete šansu da učite i da se razvijate iz toga kako biste bili deo rešenja, a ne deo problema. U suprotnom, ta predrasuda prelazi u kategoriju rasizma", istakao je Hari.

Princ Hari i Megan Markl - život u Americi Foto: I-Images / Zuma Press / Profimedia

Dodao je da kada bi se razgovaralo sa bilo kojim parom mešovite rase, saznalo bi se da se pitanje o boji koži njihovog detata prirodno postavlja. Poručio je da je uvek imao želju da svoju porodicu nauči tome da ljudi od njih kao od monarhije očekuju da ispunjavaju više standarde u odnosu na ostale, preneo je Daily mail.

Objavljena je 2023. knjiga "Endgame" Omida Skobija koji je ranije važio za nezvaničnog PR Megan i Harija. U verziji na holandskom jeziku koja je brzo povučena iz prodaje, pisalo je da su o potencijalnoj koži Arčija navodno pričali Kejt Midlton i Čarls.

Omid Skobi tvrdi da nigde u knjizi nije bilo reči rasista već da su sporni komentari upravo ovakvi kakvim ih je princ opisao, kao predrasudu (njegovo štivo je inače puno kontradiktornosti). Ovaj autor je u knjizi istakao i da je Megan Markl 2021. u psimima koje je razmenjivala sa kraljem, istakla dve osobe koje su govorile na taj sporan način o njenom i Harijevom sinu.

"Brat me tukao"

U intervjuu sa Oprom vojvotkinja je ispričala i da je pred venčanje sa Harijem 2018. u Vindzoru plakala zbog Kejt Midlton, a sve zbog problema oko haljine za Šarlot. Hari je u memoarima "Spare" iz 2023. podržao tu priču. Napisao je da je Kejt rekla Megan da je ta haljina "prevelika, duga i vrećasta", i da je devojčica "briznula u plač kad ju je probala". Vojvotkinja je insistirala da se prepravi samo ta haljina, ali je princeza želela da se sve haljine za male deveruše izmene, iako je do venčanja bilo ostalo četiri dana. To je bio i avet dizajnerke Sare Barton.

Magan i princ Hari Foto: EPA/Peter Foley

Princ tvrdi da je zatekao Megan koja je u seriji "Hari i Megan" ismevala kraljevski protokol, uplakanu na podu, ali je naglasio da je joj je Kejt narednog dana poslala cveće i čestitku, navodi harpersbazaar.com.

U toj dugočekivanoj autobiografiji „Rezerva“ (Spare), princ Hari je tvrdio da ga je Vilijam fizički napao tokom svađe u Londonu 2019. godine, a njihovi odnosi bili su tada narušeni zbog njegovog braka sa Megan Markl.

Kejt, princ Vilijam, princ Hari, Megan Markl Foto: Pool / Zuma Press / Profimedia

Vilijam je rekao da je Megan „naporna“, „nepristojna“ i „bahata“. „Sukob je eskalirao, sve dok me Vilijam nije uhvatio za okovratnik, iskidao mi ogrlicu i oborio me na pod“. Hari je naglasio da je tada zadobio vidljive povrede na vratu.

"Kamila je negativac"

Hari je u svojim memoarima tvrdio da je Kamila godinama bila javno označena kao „treća osoba” koja je uništila brak njegovih roditelja, Dajane i Čarla.. Zbog toga je pokrenula dugoročnu kampanju u medijima kako bi popravila svoj ugled u narodu i otvorila sebi put do titule kraljice supruge.

Opisao je Kamilu kao negativca i opasnu osobu.

Kraljica Kamila i kralj Čarls na proslavi kraljevog rođendana Foto: JOHN RAINFORD / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

U intervjuu za emisiju 60 Minutes, Hari je izjavio da je Kamila bila „opasna zbog veza koje je gradila unutar britanske štampe”. Optužio ju je da je redovno sklapala dogovore sa novinarima i delila privatne informacije o porodici kako bi o sebi obezbedila pozitivne naslove.

Princ je u knjizi napisao da su Kamila i njegov otac koristili njega i Vilijama kako bi skrenuli pažnju sa svojih skandala. Izjavio je da je svesno žrtvovan na njenom ličnom „PR oltaru” kako bi ona ispala bolja u očima javnosti.

Otkrio je da su on i princ Vilijam molili svog oca da se ne ženi Kamilom. Iako su želeli da Čarls bude srećan, plašili su se da će im Kamila postati klasična „zločesta maćeha” iz bajki.

Hari je kasnije tokom promocije memoara u američkim medijima pokušao delimično da ublaži stav. Izjavio je da ne smatra Kamilu suštinski zlom osobom i da oseća saosećanje prema njoj jer je morala da uđe u tako strogu instituciju pod ogromnim pritiskom javnosti. Ipak, podvukao je jasnu liniju kada je u pitanju navodno curenje informacija na štetu njegove porodice.

(Kurir.rs/Žena)

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