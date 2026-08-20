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Princ Hari i Megan Markl, koji od 2020. godine žive u Kaliforniji sa svojom decom, princem Arčijem i princezom Lilibet, vraćaju se u Veliku Britaniju do kraja meseca.

Časopis HELLO! potvrđuje da je kralj Čarls prvi put obavešten o planovima vojvode i vojvotkinje od Saseksa u nedelju, a monarh pozdravlja priliku da češće viđa Harija i njegovu porodicu u privatnom i porodičnom okruženju.

Hari i Megan će i dalje ostati privatne osobe i članovi kraljevske porodice koji ne obavljaju službene dužnosti, u skladu sa dogovorom postignutim 2020. godine. Paru nije ponuđena mogućnost takozvanog "pola unutra, pola napolju" statusa u kraljevskim obavezama.

Princ Vilijami princeza Kejt takođe su obavešteni o njihovoj odluci. Saseksovi su već upisali svoju decu, princa Arčija i princezu Lilibet, u britanske škole, a školska godina počinje u septembru.

Megan Markl i princ Hari Foto: Yes / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Iako još nije poznato gde će tačno živeti, očekuje se da će stanovati van Londona, u nekraljevskoj rezidenciji. Zadržaće svoju kuću u Montecitu u Kaliforniji, a Megan će iz Velike Britanije nastaviti da vodi svoj lifestyle brend As Ever.

Ranije su živeli u Frogmor Kotidžu, kući koju im je kraljica Elizabeta II poklonila povodom venčanja. Nakon objavljivanja Harijevih kontroverznih memoara Spare 2023. godine, od njih je zatraženo da vrate ključeve te rezidencije.

Ovaj neočekivani potez dolazi nešto više od mesec dana nakon što je Hari posetio kralja Čarlsa u Hajgrouv Hausu, gde su imali privatni ručak.

Poslednji put Hari i Megan su boravili u Velikoj Britaniji 2022. godine, kada su prisustvovali sahrani kraljice Elizabete II, dve godine nakon što su objavili da se sele u SAD i povlače sa kraljevskih dužnosti.

Hari je ranije za BBC govorio o svojoj želji da obnovi odnose sa porodicom nakon sukoba iz 2020. godine. Četrdesetjednogodišnji princ rekao je da bi "voleo pomirenje".

Dodao je da ne želi više da bude u sukobu sa ocem jer "ne zna koliko još dugo će njegov otac biti sa njima".

Kraljica Kamila i kralj Čarls Foto: London News Pictures/Shutterstoc / Shutterstock Editorial / Profimedia

- Nema smisla nastavljati svađe. Život je dragocen - rekao je Hari.

Hari je nagovestio interesovanje za povratak u domovinu i tokom razgovora sa britanskom pevačicom Džos Stoun na dodeli nagrada WellChild 2025. godine. Džos se vratila u Veliku Britaniju nakon života u Nešvilu.

- Pitao me je kako se privikavamo na povratak i iskreno ga je zanimalo naše iskustvo. Veoma je srdačan i prizeman, kao i uvek. Možda će se i Hari vratiti. To bi bilo lepo - rekla je ona za HELLO!.

Princ Hari Foto: WellChild / Ferrari / Profimedia

- Govorio je koliko su škole ovde dobre i koliko je zajednica važna za decu - dodala je.

- Bilo je lepo podeliti to iskustvo s njim, jer je upravo to razlog zbog kojeg smo se i mi vratili – da deca odrastaju okružena porodicom, prijateljima i snažnim osećajem pripadnosti, i što je najvažnije, u bezbednom okruženju.

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