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"Čula sam da vam nedostajem. Evo me!". Tim rečima otvorila je Melanija Tramp mini konferenciju održanu juče u Ružičnjaku Bele kuće povodom incijative "Fostering the Future" koju je nedavno pokrenula. Bilo je to prvo pojavljivanje prve dame Sjedinjenih Država posle više od mesec dana, a usred mnoštva novinskih naslova i spekulacija o izvršnoj asistentkinji predsednika, Natali Harp, atraktivnoj plavuši koja bi, po mišljenju izvesnih poznavalaca prilika, mogla da bude kamen spoticanja u njihovom braku.

Melanija i Donald nasmejani Foto: ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia

Kako je izračunao biograf Majkl Volf, u prvih sedam meseci ove godine Melanija Tramp se u javnosti pojavila samo 38 puta, a događaje pažljivo bira i dogovara kako se na istima ne bi "sudarila" sa ličnom asistentkinom svog supruga.

Navodno, sve jača i primetnija bliskost između predsednika i Harpove i te kako utiče na odluke i ponašanje prve dame, a zbog nje, između ostalog, ne provodi sve svoje vreme u vašingtonskoj rezidenciji, već boravi i u Njujorku.

Melanija Tramp Foto: Leyden/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Volf je ranije bio u pravnom sporu sa Melanijom, pa i taj kontekst treba imati na umu kada publicista iznosi mišljenje, upozorava The Guardian. A ako je verovati njenom osmehu, čini se da se sve svodi samo na spekulacije i puste želje Trampovih protivnika, što su njih dvoje na neki način potvrdili i kada su se juče zajedno pojavili u Ružičnjaku Bele kuće, gde je najavila nove planove u vezi sa projektom "Fostering the Future".

Poslednji put par je zajedno viđen 19. jula u Nju Džerziju, na finalu Svetskog prvenstva u fudbalu. Prva dama – i ikona stila, da ne zaboravimo – blistala je u ležernoj, ali izuzetno efektnoj kombinaciji koju su činile široka svetloplava košulja, uska crvena suknja savršenog kroja i crvene cipele. Kao i uvek, besprekorno.

Melanija i Donald Foto: Andrew Leyden/ZUMA Press Wire / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Melanija Tramp najavila je saradnju sa "IndyCar" i "Fox Sports" kako bi proširila mogućnosti stipendiranja za decu koja prestaju da žive u hraniteljskim porodicama. "Učesnici programa izgradiće nove kompanije, pokrenuti nove priče i redefinisati šta je moguće za sve Amerikance. Negovanje budućnosti je više od obrazovne inicijative: to je generacijsko ulaganje u američki sistem talenata", istakla je.

(Kurir.rs/Žena)

VIDEO: Melanija Tramp