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Dramama u trouglu između Trampa, Melanije i Natali Harp očito nema kraja. Otkako je prošle nedelje senator Džon Osof nabacio šalu kako američki predsednik ima vanbračnu aferu sa svojom 35-godišnjom asistentkinjom, prati im se svaki korak, a posebno kakav odnos u javnosti imaju predsednik i prva dama.

Par se pojavio na trci Freedom 250 Grand Prix, a reakcije s događaja ne prestaju. Iako su se smeškali i pozirali za fotografe, dok su kamere snimale u drugim trenucima, bračni par se činio napetim, a uhvaćeni su i u raspravi. A onda su brojni primetili i druge detalje - Melanija je ustala i otišla čim je Tramp dozvao Harp da mu donese telefon, te je Harp nestala sa svih objava s te trke na stranicama Bele kuće.

Na prvom snimku koji se proširio društvenim mrežama prva dama razgovara sa suprugom, očigledno nezadovoljnog izraza lica, a u jednom trenutku ga je, čini se, ljutito odmerila pogledom pre nego što je zabacila kosu i okrenula glavu. Profesionalna čitačica s usana Nikol Hikling je za britanski Metro pokušala da rasvetli izuzetno napet razgovor predsednika i prve dame.

Melanija se približila Trampu i navodno rekla: "To je privatna i važna poruka.“ Predsednik ju je potom upitao: "Je li bilo dosta?“ "Ne znam“, odgovorila je prva dama, nakon čega je Tramp uzvratio: "Onda moram da je vidim.“ Tada ga je Melanija upozorila: "Donalde, slušaj me, otići ću“, prenosi Irish Star.

U galeriji pogledajte fotografije Natali Harp:

1/13 Vidi galeriju Natali Harp, sekretarica američkog predsednika Donalda Trampa Foto: L.Urman / Starface / Profimedia, MANDEL NGAN / AFP / Profimedia, Andrew Harnik / Getty images / Profimedia

Razgovor se nastavio Trampovim rečima: "Slušaj, zamolila te je da ne zatvaraš vrata.“ Kada ga je Melanija upitala zašto, Tramp je navodno odgovorio: "To su loše vesti, ali trenutak je nezgodan, Melanija.“ Melanija je situaciju opisala kao "ludu“, a zatim mu je ponovno nešto šapnula. Predsednik je na to odgovorio: "Dosta mi je nje.“ Razgovor se završio rečima prve dame: "Očito ću je sutra ujutro videti i razgovarati s njom.“

Ali ni tu nije kraj. Nakon ove zapravo nejasne rasprave između para, pojavio se i novi video u kojem se čini kao da Melanija demonstrativno ustaje nakon što Tramp pozove Harp. Mnogi su komentarisali tajming u kojem se sve dogodilo, jer je prva dama sedela pored supruga, a kada se on okrenuo i rekao Harp da mu donese telefon, Melanija je ustala i otišla.

Daily Beast je primetio i da je Bela kuća uklonila Harp iz objava s trke. Iako je bila vidljiva na brojnim fotografijama i video-zapisima snimljenim na događaju koji se održao proteklog vikenda u Vašingtonu, nije se pojavila na zvaničnim društvenim mrežama Bele kuće ili prve dame. U jednom videu su u prvom planu isečeni samo Melanija i Tramp, dok je drugi, na kom Tramp maše zelenom zastavom na početku trke, skraćen samo na predsednika. Međutim, originalni snimci prikazuju Harp u pozadini dok se smeje i aplaudira.

Sve ove neobičnosti u ponašanju predsednika i njegove supruge dolaze nakon što prve dame nije bilo u javnosti više od mesec dana, a predsednika su počeli da optužuju da ima aferu s asistentkinjom. U prvom planu je zapravo Harp, koja izaziva pažnju javnosti zbog svoje "opsednutosti“ Trampom; procurila su i njena pisma u kojima je pisala kako ga "nije dostojna“, a njihov blizak odnos već neko vreme puni medijske stupce.

(Kurir.rs/ Jutarnji.hr)

Video: Ovo je mračna tajna Melanije i Donalda Trampa