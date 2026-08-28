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Dolazak Selin Dion u Pariz izazvao je ogromno oduševljenje među okupljenim obožavaocima koji su je dočekali ispred hotela "Le Royal Monceau". Slavna 58-godišnja muzička zvezda nije skrivala emocije tokom ovog susreta - nasmejana i stilizovana u kaputu boje duvana sa čizmama na visoku štiklu, srdačno je pozdravljala publiku i pozirala okupljenim fotografima.

Ovaj odlazak u Francusku označava pripremu za njen veliki povratak koncertnim aktivnostima, nakon dvogodišnjeg odsustva iz javnosti i trogodišnje pauze od turneja uzrokovane borbom sa sindromom ukočene osobe (SPS). Ovaj redak i težak neurološki poremećaj izaziva grčeve i ukočenost mišića, a pevačica je surovost borbe sa tom dijagnozom već prikazala u dokumentarnom filmu "I Am: Celine Dion" iz 2024. godine.

Pogledajte u galeriji fotografije Selin Dion u Parizu:

1/5 Vidi galeriju Selin Dion u Parizu Foto: Allpix Press / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Proširenje pariske turneje i pripremne rutine

Nakon što se krajem 2024. godine kratko pojavila na modnom događaju Elie Saab u Rijadu, muzička zvezda je odlučila da ubrza povratak na scenu. Prvobitno najavljenih deset jesenjih koncerata u Parizu uveliko je prošireno - zbog nezapamćenog interesovanja publike dodato je još 16 novih termina, čime će njena serija nastupa trajati sve do maja 2027. godine.

U nedavnom intervjuu za "Harper’s Bazaar", pevačica je detaljno opisala intenzivan sistem treninga kojim vraća kondiciju. Njeni dani ispunjeni su pilatesom i baletskim vežbama, koje praktikuje u posebno opremljenom studiju unutar kompleksa Palms Casino Resort.

"To je progresivno stanje. Ne volim da kažem 'bolest'. Bolest te tera da se ovako ponašaš", navela je pevačica, objašnjavajući svoj stav prema dijagnozi.

Put od osamljivanja do ponovnog izlaska pred publiku

Zdravstvene komplikacije i proces prihvatanja dijagnoze iz 2022. godine naterali su je na višegodišnje povlačenje iz javnog života, tokom kojeg je utehu često pronalazila u prirodi i posmatranju drveća tokom jeseni.

"Toliko volim drveće i imala sam viziju sebe kako pokušavam da nestanem među lišćem," prisetila se pevačica tog teškog perioda kada se borila sa osećajem krivice pred publikom.

"Pokušavala sam da im kažem: 'Žao mi je, više nemam jabuka da vam dam', rekla je, dok joj je unutrašnji glas odgovorio: 'Ali nismo došli po jabuke, došli smo zbog drveta.'"

Selin Dion u Parizu Foto: Allpix Press / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Nakon izuzetnog i emotivnog nastupa na otvaranju Olimpijskih igara u Parizu 2024. godine, Selin Dion je shvatila da je njena veza sa publikom nesalomiva.

"Oni su kupili karte. Kupili su moje albume. Omogućili su mi taj luksuz. Najmanje što mogu da uradim je da im kažem da sam živa," poručila je u intervjuu.

"Pa, devojko, ako ne želiš da daješ autograme, da se sređuješ i da te ometaju jer će ti se pasta ohladiti, uvek možeš da ostaneš kod kuće. Ali pogledaj šta imaš," dodala je u svom prepoznatljivom duhu.

Borba sa bolešću i nova snaga

Odluku o ponovnom zakazivanju nastupa u Paris La Défense Areni saopštila je simbolično na svoj rođendan, nazivajući taj korak najlepšim poklonom.

"Toliko sam spremna za ovo. Dobro se osećam, jaka sam, uzbuđena sam i malo nervozna. Odlično sam, brinem o svom zdravlju, dobro se osećam. Ponovo pevam, čak i malo igram. Ali moram da vam kažem nešto veoma važno: tokom ovih poslednjih godina svakog dana sam osećala vaše molitve, podršku, dobrotu i ljubav. Zahvalna sam svima. Jedva čekam da vas ponovo vidim, istakla je tada pevačica."

Selin Dion u Parizu Foto: Allpix Press / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Borba sa sindromom ukočene osobe znatno joj je otežavala svakodnevicu i uticala na vokalne mogućnosti.

"Nažalost, ovi grčevi utiču na svaki aspekt mog svakodnevnog života. Ponekad mi otežavaju hodanje i ne dozvoljavaju mi da koristim glasne žice kao ranije. Svaki dan naporno radim sa terapeutima kako bih povratila snagu i sposobnost da ponovo nastupam, ali to je borba. Sve što znam je pevanje. To radim ceo život," govorila je tokom najtežih faza oporavka.

Ipak, upornost i konstantan rad sa stručnjacima dali su rezultate. Kako je i sama potvrdila, uspela je da povrati unutrašnji mir i kontrolu nad svojim životom, spremna da u predstojećem periodu ponovo stane pred desetine hiljada obožavalaca.

Pogledajte video: Selin Dion na Olimpijadi 2024