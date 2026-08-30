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Prva dama Amerike, Melanija Tramp, prisustvovala je ovih dana sa suprugom, američkim predsednikom Donaldom Trampom, trci Freedom 250 Grand Prix u Vašingtonu, a u razgovoru za Fox News otkrila je da njena ljubav prema automobilizmu potiče još iz detinjstva u Sloveniji.

Melanija Tramp je ispričala da ju je s automobilizmom i trkačkim automobilima upoznao njen otac Viktor Knavs, te da je još kao devojčica uživala u trkama. "Otac je imao neke neverovatne automobile – od Maseratija, Cougara, Mustanga, Mercedesa. Upoznao me i s dizajnom automobila, mehanikom i brzinom", rekla je američka prva dama, prenosi 24ur.

Viktor Knavs i Melanija Tramp Foto: Media Punch, MediaPunch Inc / Alamy / Profimedia

Dodala je da je tokom odrastanja u Sloveniji uživala u svakom minutu automobilskih trka. Tokom razgovora osvrnula se i na inicijativu "Fostering the Future", čiji je cilj poboljšati obrazovne, stambene i karijerne mogućnosti dece koja odrastaju u hraniteljskim porodicama.

"Moraju da imaju jednake mogućnosti kao i druga deca. S ponosom mogu da kažem da smo imali prvog diplomiranog lekara i da sada širom zemlje imamo 26 univerziteta koji sarađuju sa studentima koji dolaze iz hraniteljskih porodica", rekla je. U inicijativu je sada uključeno 26 američkih univerziteta, među kojima su Univerzitet u Teksasu, Univerzitet Severne Karoline, Dominican University New York i Univerzitet Pepperdine.

U galeriji pogledajte kako je Melanija Tramp izgledala na finalu Svetskog prvenstva u fudbalu:

1/5 Vidi galeriju Melanija Tramp u belim pantalonama, beloj majici i kaki jakni na finalu Svetskog prvenstva u Nju Džersiju Foto: Frank Gunn / PA Images / Profimedia, Jewel SAMAD / AFP / Profimedia, Odd ANDERSEN / AFP / Profimedia

Melanija Tramp je pritom je poručila da podstiče "svakog guvernera u svakoj saveznoj državi da podrži decu iz hraniteljskih porodica".

Nekoliko dana ranije objavljeno je i da će inicijativa "Fostering the Future" dodatno proširiti svoju mrežu zahvaljujući donaciji od dva miliona dolara koju su obezbedili američka trka IndyCar i Fox Corporation. Novac će biti namenjen finansiranju stipendija na Univerzitetu Indiana i Univerzitetu Purdue.

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